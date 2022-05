Sık uçuk çıkarıyorsanız dikkat!

ŞİDDETLİ acıya sebep olan ve kişinin gündelik yaşantısını zorlaştıran uçuk virüsünün tedavi yöntemleri merak konusu oluyor. Uçuk, herpes simpleks virüsünün neden olduğu bir deri enfeksiyonudur. Uçuk çıkmasına neden olan faktörler ise şunlardır: Ateşli hastalıklar, viral enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, kansızlık, regl dönemi, fazla güneşe veya soğuğa maruz kalma, ani korku ve stres durumları, bağışıklık sistemini zayıflayan hastalıklar. Uçuk genellikle antiviral kremler, soğuk kompresler, onarıcı merhemler gibi lokal müdahalelerle tedavi edilir. 7 ila 10 gün içinde, iz bırakmadan iyileşme gösterir. Çok sık uçuk çıkartan kişilerde bağışıklık sistemini güçlendiren ilaç ve vitaminler ile tedaviye başvurulur.

DOĞAL ANTİOKSİDAN KABAK ÇİÇEĞİ

KABAK çiçeği sadece benzersiz lezzeti ve çeşit çeşit yemekleriyle ünlü değil. Sağlık açısından da kabak çiçeği faydaları saymakla bitmiyor. A, C ve çeşitli B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, bitkisel protein, nişasta, demir, bakır, folat ve çinko içeren kabak çiçeği; bu özellikleriyle oldukça besleyici bir besindir. Lif açısından zengin olan bu yiyecek aynı zamanda bağırsak dostudur. İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. İçeriğindeki A Vitamini, çinko ve C vitamini sayesinde doğal bir antioksidandır.



LİF ZENGİNİ MAŞ FASULYESİ

MAŞ fasulyesi manganez, potasyum, magnezyum, folat, bakır, çinko ve çeşitli B vitaminleri içerir. Sindirimi kolay bir besin olan Maş fasulyesinin önemli bir detoks etkisi vardır. Lif bakımından zengin oldukları için sindirime yardımcı olur ve kabızlık gibi semptomları önler. Hindistan'da maş fasulyesi, zerdeçal, kişniş, kimyon ve zencefil ile pişirilir, bu da mide ağrılarının giderilmesinin yanı sıra lezzet katmaya yardımcı olur. Maş fasulyesi vitamin ve mineral deposudur. K, B2, B9, B3, B5, B1 ve B6 vitaminlerini içerir. Aynı zamanda önemli miktarda bakır, demir, manganez, çinko, fosfor, magnezyum, içerir.