‘Bağımlılıktan kurtulmakta en önemli ilaç kişinin isteğidir’

İzmir Özel Can Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Özgül Çınar, özellikle alkol, sigara ve uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde en önemli etkenin istek ve karar olduğunu söyledi. Dr. Özgül Çınar, kişinin tedaviye istekli ve kararlı olmasının tedavinin en önemli basamağı olduğunu vurguladı.

BİR BEYİN HASTALIĞI

Bağımlılığın kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir beyin hastalığı olduğunu belirten Dr. Özgül Çınar, "Bağımlılık denince sadece alkol, uyuşturucu ve sigara düşünülmemelidir. Kumar, alışveriş ve davranışsal bağımlılık gibi çeşitleri de vardır. Bağımlılıkta ortak özellik olarak bir ödül-haz dizgesi aktif oluyor. Kişi kendini iyi hissettiği için bir daha kullanma isteği doğuyor. Tütün, alkol, uyuşturucu maddeler ve hekim kontrolü dışında kullanılan bazı ilaçlar bu bağımlılığı oluşturabiliyor. Düzenli olarak madde kullanılmaya devam edildiğinde tolerans gelişiyor, yani aynı etkiye ulaşmak için daha fazla kullanma isteği doğuyor. Kişinin ilk aldığı hazzı alması için daha fazla o maddeden kullanması gerekiyor. Bu da bağımlılığı arttırıyor."

İLETİŞİM SÜRMELİ

Bağımlılık tedavisinde ilaç tedavisi ve psikolojik desteğin birlikte yürütüldüğünü söyleyen Dr. Çınar, "En önemli ilaç, istek ve karardır. Kişi kararlı değilse bırakmakta zorlanıyor. Bağımlılık, kronik bir beyin hastalığıdır. Bu unutulmamalıdır. Kontroller düzenli olmalıdır. Doktorla iletişim koparılmamalıdır" dedi.