Şifalı bitkilerle lekesiz ciltler

Cilt yüzeyindeki renk değişiklikleri, cilt derisinden daha koyu veya daha açık renkte olabilir. Genel olarak lekeler çene, alın ve yanak bölgelerinde yer alır. Yüze daha pürüzlü ve mat bir görünüm veren lekelere el üstünde, sırt ve göğüs bölgesinde de rastlanabilir. Cildin yetersiz temizlenmesi, akne izleri, yüksek oranda kimyasal içeren makyaj malzemelerinin kullanımı, ilerleyen yaş ve güneş ciltte lekelere ve renk değişimlerine sebep olur. Bu lekeleri önlemek için cildin temizliğinin ve bakımının doğru olarak yapılması önemlidir. Bazı besinlerle yapabileceğiniz maske ve kürler cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olabilir.

GÜLLÜ KİL MASKESİ

1 tane gülün yaprakları kaynayan suya atılır ve 7-8 dakika kısık ateşte kaynamanın devam etmesi beklenir. Gülün rengini ve içeriğinin geçtiği su soğumaya bırakılır. Gül suyu soğuduktan sonra içine 100 gram kil ve 1 çay kaşığı bal ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Karışım yüze sürülür ve yarım saat beklenir. Sonrasında ılık su ile temizleme yapılır.

LİMONLU MAYDANOZ KÜRÜ

Cilt lekelerine bitkisel çözüm arayanlar için yeşil ve sarının canlandırıcı ve şifalı etkisini öneriyoruz. Yarım demet maydanoz bol su ile yıkanır ve büyük parçalar halinde doğranarak 1 bardak kaynar suda 10 dakika bekletilir. Soğuduktan sonra maydanoz suyunun içine 1 adet limon suyu eklenerek her gün cilt temizlendikten sonra pamuk yardımıyla lekeli bölgeye sürülür.

MAYDANOZLU YOĞURT MASKESİ

Yarım demet maydanoz bol su ile yıkandıktan sonra blenderdan çekilir. Cam bir kaba alınan maydanozun içine yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı yoğurt eklenir. Karışım haftada 2 kez cilde uygulanır ve kuruduktan sonra ılık su ile yıkanır.

ZERDEÇAL MASKESİ

1 yemek kaşığı zerdeçal, süt, limon suyu, yoğurt ve Hindistan cevizi yağı kullanılarak hazırlanan macun şeklindeki maske temiz cilde masaj yapılarak uygulanır. Cilt lekelerine zerdeçal maskesi haftada 1-2 kez yapılabilir.

KARBONATLI LEKE MASKESİ

Cilt lekeleri maskeleri arasında etkili olan karbonatlı maske için 1 çay kaşığı karbonat ile 1 çorba kaşığı yoğurt karıştırılır. Hazırlanan karışım lekeli bölgeye uygulanarak 15 dakika bekletilir. Daha sonra ılık su ile yıkanır. Cilt lekeleri karbonat içeriğinde yer alan özel maddeler yardımıyla düzenli kullanıldığında azalabilir.

LİMON VE KâFUR YAĞI MASKESİ

2 çorba kaşığı maydanoz ezmesi, 1 çorba kaşığı kâfur yağı, 2 çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan cam bir kaseye koyularak karıştırılır. Hazırlanan maske haftada 2 kez lekeli bölgeye uygulanır. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkanır.

SALATALIK MASKESİ

Çeyrek patates ve çeyrek salatalık rendeledikten sonra avuçta sıkılarak suyu çıkarılır. Patates ve salatalık suyunun içine çeyrek limonun suyu eklenir. Karışıma 1 çorba kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal ilave edilip karıştırılır. Çırpılmış yumurta akı ve maske hafif macun kıvamına gelene kadar da beyaz kil eklemesi yapılır. 15 dakika ciltte bekletildikten sonra ılık suyla temizlenir.

ALOE VERA MASKESİ

Cilt lekeleri aloe vera maskesi yardımıyla oldukça azalabilir. 1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 ampul E vitamini karıştırılarak cilde sürülür. 15-20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır.