İzmir Tınaztepe Üniversitesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Hekimliğe ilk adımın sembolü olan İZTÜ Önlük Giyme Töreni, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Rektör Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Dekan Prof. Dr. Esra Özer, İzmir Tabip Odası Başkanı ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, üniversite akademisyenleri, İZTÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ve ailelerinin katılımıyla İzmir Tınaztepe Üniversitesinde gerçekleşti.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, beyaz önlük giyme töreninin tıp eğitimi alan öğrenciler için yeni başlangıçları simgelediğini ve manevi bir değeri olduğunu belirtti. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, beyaz önlüklerini giyen hekim adaylarına sorunluluklarının daha da arttığını ifade etti.