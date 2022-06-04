Aşırı protein tüketimi ile sağlığınızdan olmayın

Kilo vermek isteyenlerin aklına ilk gelen çözüm, karbonhidratlardan uzaklaşmak. Peki bu yaklaşım ne kadar doğru? Gerçekten de "Ekmeği kesiyorum" demek bu işin kesin çözümü mü? Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, "Dengeli beslenme programı içinde protein kadar karbonhidrat ve yağ da vücudumuz için çok önemli. Proteini yüksek diyetler daha rahat kilo vermeye yardımcı olabiliyor ancak çok dengeli bir planlama gerekiyor. Çünkü proteinler aynı zamanda yağ ve kolesterol de içeriyor. Kilo vermeye çalışırken, böbrek karaciğer ve damarlarınızın daha fazla zarar görmesi riskiyle karşı karşıya kalmamalısınız" diyor. Koçak, şu bilgileri paylaşıyor:

YAĞSIZ OLANINI SEÇİN

Protein seçiminde yağsız olanlarını seçmek çok önemli. En iyi protein kaynakları balık, yağsız süt ürünleri, yağsız etler olarak sıralanabilir. Ancak bu besinleri kızartıyorsanız lezzet ile beraber yağ oranını da çok arttırmış oluyorsunuz.

SONUÇLAR ÇELİŞKİLİ

Proteini çok yüksek diyetler ile ilgili yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar var. Yapılan bir çalışmada günlük alınan kalorinin %60 'ı yağsız proteinlerden sağlandığında ( ki bu önerilenden çok fazla) tansiyon, LDL (kötü) kolesterolü ve trigliserit değerlerinde düşme saptanmış ancak diğer araştırmalarda proteini yüksek diyetlerin uzun süre uygulanması halinde karaciğer sağlığı ve kemik erimesi açısından riskli olabileceği de öngörülüyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

Bedenimiz yüksek proteinli yemekleri sindirmek, metabolize etmek ve kullanmak için daha fazla çaba harcar. Bu da daha fazla kalorileri yanmasını sağlar. Ayrıca, midenizi terk etmek için daha uzun zamana ihtiyaç duyarlar, böylece daha uzun süre kendinizi tok hissedersiniz. Nutrition Metabolism dergisinde yayınlanan bir makalede, beslenme programlarında protein alımını % 30 arttırarak diyet yapan kimselerin, günde yaklaşık 450 kalori daha az tükettikleri görülmüştür ancak yine de sadece protein ile kilo vermek hala tartışılan bir yöntemdir

KİLO BAŞINA 0.8-1.1 GRAM

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her bireyin, vücut ağırlığının her bir kilogramı için 0.8 ile 1.1 gram arasında protein tüketmesi gerekir. Örneğin 70 kg olan bir kadının, günde 60 -70 gram arasında protein alması gerekir.

FAZLASI YAĞA DÖNÜŞÜR

Yüksek proteinli diyetlerde bu miktar 120-130 grama kadar çıkabiliyor. Ancak aşırı protein alındığında ve birey iyi egzersiz yapmadığında, tabii ki proteinin fazlası da vücutta yağa dönüşüyor. Her öğün için 27-30 gramdan daha fazla protein alınmaması gerekiyor.

HAYVANSAL ÜRÜNLER

ANCAK her protein eşit yaratılmamıştır. Fındıklar, tam tahıllılar, ve sebzeler de teknik olarak protein içerir ama yağsız kasları yapabilmek için bedende gerekli olan 9 amino asidin hepsini içermezler. Bunu yapanlar- tam protein olarak bilinenlertipik olarak hayvansal ürünlerde bulunur. Bunlar da tavuk ya da hindi, deniz ürünleri, az yağlı süt ürünleri, yağsız biftektir.

TANSİYON ÖLÇERKEN BUNLARA DİKKAT

■ Tansiyonunuzu her gün aynı saatte, örneğin her sabah ve akşam aç karnına ölçün. ■ Ölçüm yapmadan önce en az 5 dakika boyunca dinlenin. ■ Stresli olduğunuzda, üşüdüğünüzde veya ağrınız olduğunda tansiyonunuzu ölçmeyin. ■ Yemekten sonra en az iki saat, kahve veya sigara içtikten sonra en az yarım saat bekleyin. ■ Kolunuzdan tüm giysilerinizi çıkartın ve kolunuzu sıkmayacak bir giysi tercih edin. ■ Sırtınızı destekleyen ve yanında kolunuzun altına destek olacak kolluk veya masa gibi bir mobilyanın bulunduğu sert bir sandalyeye dik oturun. ■ Ayaklarınızı yere basın ve bacak bacak üstüne atmayın.