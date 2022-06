Bağırsak dostu böğürtlen

FOOD Chemistry Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, böğürtlenin irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını hafifletebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, "Günlük diyetinize böğürtlen dahil etmek, faydalı miktarlarda C vitamini, K vitamini, manganez ve diyet lifi elde etmenin kolay bir yolu" denildi. Sadece bir fincan çiğ böğürtlende 30,2 mg C vitamini var. Bu, günlük önerilen değerin yarısı. C vitamini, kemiklerde, bağ dokusunda ve kan damarlarında kolajen oluşumunun ayrılmaz bir parçası.

MEYVE SİRKESİ KAN ŞEKERİNE FAYDALI

MEYVE sirkesi, meyve sularının fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke türüdür. Elma sirkesi en bilinidir ve mango, erik, çilek, papaya, üzüm, şeftali, portakal gibi turunçgiller ve bir dizi başka meyveden de yapılabilir. Yapılan araştırmalar, günde 2/3 yemek kaşığı elma sirkesini karbonhidrattan zengin bir öğünle birlikte almanın kısa vadede kan şekerini iyileştirebileceğini gösteriyor. Meyve sirkelerinin kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskinizi artıran bir durum olan metabolik sendrom riskini azaltabileceği düşünülmektedir.