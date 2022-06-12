Sınava bir hafta kaldı beslenmeye dikkat!

Önümüzdeki hafta sonu ülkemizde gençlerin üniversite seçimini etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek. Sınav günü yaklaştıkça sınava girecek genç arkadaşlarımızda ve ailelerinde heyecan, gerginlik ve stres ile karşılaşılabilir. Sınavlar milyonlarca genci etkileyen en önemli stres kaynaklarından biridir. Stres ile gelişen yeme bozuklukları ise birçok sağlık problemine neden olabilir. Bu nedenle sınava hazırlanılan dönemlerde ve sınava birkaç gün kala sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Sınavlarda başarıyı etkileyecek tek başına mucizevi etki gösteren bir besin yoktur ancak sağlıklı ve başarılı olmak için yeterli ve dengeli beslenilmelidir. Sınava girecek genç arkadaşlarıma beslenmeleriyle ilgili birkaç öneride bulunmak istiyorum ve

herkese başarılar diliyorum

GÜNDE 3 ANA 3 ARA ÖĞÜN

Akşam yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 10- 12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde besinlerden alınan enerjinin neredeyse tamamı kullanılır. Sabah kahvaltı yapılmadığında beyin fonksiyonları için gerekli enerji elde edilemez. Buna bağlı olarak yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılamada azalma görülebilir. Güne mutlaka kahvaltı ile başlangıç yapılmalıdır. Yapılan araştırmalarda, güne kahvaltıyla başlayanların okul başarısının %70 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca güne kahvaltı yaparak başlamak gün içinde konsantrasyonun da daha güçlü olmasına yardımcı olur. Günün devamında proteinden zengin bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği tercih edilmelidir. Kişinin ihtiyacına göre ara öğünler ile de günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçları karşılanmalıdır.



ARA ÖĞÜNDE KURUYEMİŞLER

ÖĞÜNLERDE yüksek yağlı kızarmış besinler yerine kuruyemişlere yer verilmelidir. Ders çalışırken, şeker ve şekerli besinler, cips, gazlı içecekler yerine taze ve kuru meyveler, kuruyemişler tercih edilmelidir. Kuruyemişler protein içerikleri nedeniyle sinir iletimini olumlu yönde etkiler. Bu da uyanık kalmayı ve enerjinin tamamen kullanılmasını sağlar. Ayrıca kuruyemişlerdeki sağlıklı bitkisel yağ asitleri beyin hücrelerinin daha verimli çalışmasına da katkı sağlar.

GAZ YAPAN YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

BAĞIRSAKLAR stresten en çok etkilenen organlar arasındadır. Strese bağlı olarak bağırsak hareketlerinde değişiklikler olabilir. Bu nedenle gaz oluşumunu tetikleyebilecek kurubaklagiller, brokoli, karnabahar, lahana gibi besinler sınavlardan birkaç gün önce tüketilmemelidir.

BALIK YİYEREK KONSANTRASYONUNUZU ARTIRABİLİRSİNİZ

OMEGA-3 kaynağı olan balığın hafızayı güçlendirme, öğrenmeyi ve konsantrasyonu arttırma gibi etkileri bulunur. Bu nedenle sınav haftasında 3-4 defa balık tüketimi konsantrasyonun artmasına yardımcı olur.

KAFEİN STRESİ ARTIRABİLİR

KAFEİN içeren içecekler adrenalinin serbest kalmasına böylece stres düzeyinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle sınava sayılı saatler kala fazla miktarda çay, kahve ve kola tüketilmemelidir. Kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir. İçilen bitki çaylarına tarçın eklenmesi kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlar. Kan şekerinin dengeli olması ise sınav esnasında konsantrasyonun daha iyi olmasını sağlar.

SINAV ESNASINDA YUDUM YUDUM SU İÇİN

SINAV esnasında birçok öğrenci maalesef zaman kısıtı nedeniyle veya tuvalete gitmemek için su içmeyi ihmal eder ancak yeterli su tüketimi sınavda konsantrasyonun yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu nedenle sınav esnasında ara ara minik yudumlar şeklinde su içilmelidir. Ayrıca sınav esnasında susuzluk yaratabileceği için sınav öncesi öğünde aşırı yağlı ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Sınavdan önceki gece ise uykuya geçmeden 2.5 - 3 saat öncesinde kafeinli gazlı içecek, çay ve kahve tüketilmemelidir. Bu içecekler gece sık tuvalete kalkmaya ve uykusuz kalmaya neden olabilir.

FAZLA ŞEKER UYKU GETİRİR

HALK arasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı arttırdığına yönelik yanlış inanışlar bulunur. Evet, beynimiz enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır ancak yoğun karbonhidrat tüketimi gevşemeye ve uyku halinin artmasına sebep olur. Bu nedenle, basit şekerler veya çikolata yerine doğal karbonhidrat kaynağı olan kuru ve taze meyveler tüketilmelidir.