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Haberler Sağlık Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

Günümüzde pek çok kişide görülebilen demir vitamini eksikliği bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Pek önemsenmese de demir eksikliği bazı ciddi hastalıklara da yol açabiliyor. Peki demir vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Demir vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar...

13.06.2022, 15:32

Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır. Aynı zamanda 7'den 70'e herkeste bebeklerde demir eksikliği görülebilir. Demir eksikliği hastalığı olan kişiler internet üzerinden demir eksikliği ne kadar zamanda düzelir şeklinde araştırmalar yapsa da bu hastalığın tedavi süreci kişiden kişiye değişmektedir. İşte demir eksikliğine dair tüm merak edilenler...

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

Vücut tarafından üretilmeyen ve dışarıdan besin yoluyla vücuda sağlanan demir, yeterli ve düzenli olarak alınması gerekmektedir. Genel olarak düzensiz ve yetersiz beslenen kişilerde görülen demir eksikliğinin en önemli nedeni, içeriğinde bu minerali bulunduran besinleri tüketmemekten kaynaklanmaktadır. Ayrıca kadınların regl ve adet dönemlerinde de vücudun demir ihtiyacında artış görülmektedir. Bu zamanlarda normalde tüketilmesi gerekenden daha fazla demir içerikli gıdalar yenmeli ve eksik kapatılmalıdır. Demir eksikliğinin nedenlerini sıralamak gerekirse;

Gebelik
Emzirme dönemi
Sık aralıklarla doğum yapmak
Büyüme çağında olmak
Ergenlik dönemi şekilde sıralanabilir.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Bu hastalığın erken aşamada fark edilmesi oldukça zordur. Normal şartlarda kişilerin düzenli olarak kan tahlillerini yaptırması ve değerlerini takip etmesi gerekirken günümüzde rutin tahlillerini yaptıran kişilerin sayısı yok denecek kadar azdır. Demir eksikliği belirtileri öncelikli olarak kişide kansızlığı ortaya çıkartır. Ancak bu aşamada bazı belirtiler kendini gerçek anlamda göstermektedir. Demir eksikliği belirtileri sıralamak gerekirse;

Kırılgan saç ve tırnaklar
Ciltte kuruluk
Ağız köşelerinde çatlaklar
Dilde yanma
Ağız mukozasında hassasiyet
Ayrıca demir eksikliği olan kişilerde; halsizlik, yorgunluk hali, konsantrasyon problemleri, nefes nefese kalma, baş dönmesi, göz kararması, baş ağrısı ve depresyon gibi belirtiler de görülmektedir.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ

Demir eksikliği tedavisi için kişiler öncelikli olarak bu mineral bakımından zengin besinleri bolca tüketerek işe başlamalıdır. Beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız ufak değişikliklerle vücudunuzda bulunan demir eksikliğini kolayca tedavi edebilirsiniz. Ayrıca; Bu yiyecekleri demir emilimini kolaylaştıran yiyeceklerle birleştirmek (C vitamini açısından zengin portakal suyu, limonata, lahana turşusu gibi yiyecek ve içecekler emilimi kolaylaştırır.) Demir emilimini azaltan yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak demir eksikliğini önlemeye yardımcı olacaktır.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Demir eksikliği hastalığını gidermek için tüketilmesi gereken yani demir eksikliğine iyi gelen yiyecekler; kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek,börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi birçok yiyecekte bolca demir bulunmaktadır.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ BESLENME

Demir eksikliği bulunan kişiler özellikle bol tahıllı ve kepekli gıdalardan fazla tüketmemelidir. Çünkü bu tip gıdalar demir eksikliğini tetikleyebilir. Demir emilimini azaltarak demir eksikliğine neden olan yiyecekler şöyle sıralanabilir; kepekli tahıllar, yağlı tohumlar, kahve, siyah çay, soya, kalsiyum tuzları…

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DEMİR EKSİKLİĞİ EN HIZLI NASIL GİDERİLİR?

Demir eksikliğine iyi gelen besinler!Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler.Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı)Fındık, fıstık ve susam.Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti.Yumurta.Pekmez ve üzüm.Kuru baklagiller.Yumurtayı portakal suyu ile tüketin.

Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir vitamini eksikliği belirtileri neler?

DOĞAL YOLDAN DEMİR NASIL ALINIR?

Demir minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda bulunmaktadır. Bu gibi yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır.

DEMİR EKSİKLİĞİNE HANGİ MEYVE İYİ GELİR?

Bazı kuru meyvelerin demir eksikliği problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Bu meyvelerden demir eksikliği anemisi açısından en faydalı olanları ise çekirdeksiz kuru üzüm, dut kurusu, kuru kayısı ve kuru eriktir.

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