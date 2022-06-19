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Haberler Sağlık Meme kanseri adeta salgın haline geldi

Meme kanseri adeta salgın haline geldi

19.6.2022

Meme kanseri adeta salgın haline geldi
MEME kanseri, toplumda çok sık görülen bir hastalık. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, "Her kadın mutlaka rahim ağzı ve meme kanseri açısından taramalarını yaptırmalı çünkü meme kanseri artık neredeyse salgın haline geldi" dedi. Kadınların tamamen sağlıklıyken, hiçbir şikayetleri yokken gerekli tarama testlerini yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Vardar, ülkemizde de yaklaşık 10 yıldır Sağlık Bakanlığı tarafından bir tarama stratejisi olduğunu ve bunun KETEM merkezlerinde ücretsiz yapıldığını söyledi.

RUTİN KONTROL ŞART
BU taramalar sırasında meme taramalarının da mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Vardar, meme kanserinin adeta bir salgın haline geldiğini vurguladı.
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