Hem şifa hem lezzet

Doğada kendiliğinden yetişen otlar ülkemizin en büyük zenginliklerinden. Asılardır sofralarda yemek olarak kullanılmasının yanı sıra bu otların iyileştirici gücünden de yararlanılmıştır. Geleneksel ve modern tıpta birçok hastalığa şifa olan ilaçların yapımında bu otlar kullanılmaya devam ediyor. Bitki çeşitliliği açısından çok zengin olan ülkemizde şifalı otlara hemen her yerde ulaşmak mümkün. Doğada ot çeşitleri isimleri yöresel olarak değişmekle birlikte kullanımları hemen hemen aynıdır.

DERTLERE DEVA OTLAR

● KARAYILAN: Ateş basması ve menapoz tedavisi için kullanılır.

● YABANİ YER ELMASI: Hormon tedavilerinde elzem bir bitkidir.

● ASLAN KUYRUĞU: Sakinleştirici ve uyuşturucu etkisi ile depresyon tedavilerinde kullanılır.

● ADAÇAYI: Cilde olan faydaları nedeni ile modern dünyada türlü kozmetik malzemenin içeriğinde kullanılır. Şifa bitkileri arasında olan adaçayı geçmişten bugüne kötü enerjiyi temizlemek için de yakılmakta ve dumanı tütsü gibi alanlarda gezdirilmektedir.

● MAVİ MİNE ÇİÇEĞİ: Karaciğer ve diğer organlar üzerinde yenileyici ve iyileştirici etkilere sahiptir.

● GİNSENG: Ginseng merkezi sinir sistemi hastalıklarında ve yaşlanma karşıtı ilaçlarda kullanılır.

● ALIÇ: Kolesterol, kalp ritim bozukluğu ve çeşitli kalp hastalıklarına karşı tedavi edici olan alıç, gülgiller familyasından oldukça faydalı bir bitkidir.

● KARAHİNDİBA: Enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı güçlü bir bitki olan karahindiba, çok zengin bir beta-karoten kaynağıdır.

● HAYIT: Kısırlık, kansızlık, prostat ve adet düzensizliği gibi türlü dertlere deva olan hayıt otu, minegiller familyasındandır.



● ISIRGAN OTU: Dolaşım sistemi ve cilt sorunlarına karşı oldukça etkili olan ısırgan otu, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerdendir.

● KEKİK: En şifalı otlar arasında olan kekik baharat, çay ve kekik suyu olarak farklı çeşitlerde tüketilir.

Tüm vücuda fayda sağlayan kekik otunun içerdiği yüksek vitamin ve minerallerin kanserden dahi koruyucu etkisi bulunur.

● ASLANPENÇESİ: Nemli bölgelerde yetişen aslanpençesi ameliyat sonrası zor kapanan dokular ve kasları kuvvetlendirmek için oldukça faydalı olmakla beraber daha pek çok kadınsal hastalığa karşı etkilidir.

● ÇÖREK OTU: Pek çok araştırmacı tarafından faydaları kanıtlanan çörek otu vücuda girdiği andan itibaren sayısız hastalığı yok etme konusunda hücrelere yardımcı olur.

● CİBES OTU: Turpgiller familyasından olan cibes otu, sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı fayda sağlar.

● BAMBUL: Patlıcangiller familyasından olan bambul otu özellikle diş hastalıklarına karşı kullanılır.

● IŞKIN: Kuzu kulağı familyasından olan ve yayla muzu olarak tabir edilen ışkın otu, kanser tedavisi için oldukça faydalıdır.

● LABADA: Karabuğdaygiller familyasından sulak yerlerde yetişen labada bitkisi, kan temizleyici ve cilt hastalıklarını tedavi edicidir.

● MADIMAK: Kuzu kulağı familyasından olan madımak, güçlü bir antioksidan olmasının yanında sindirim sistemi düzenleyicidir.

● SEMİZOTU: Tam bir şifa deposu olmakla beraber pek çok diyet listesinde kullanılır.

● ŞEVKETİ BOSTAN: Papatyagiller familyasından olan şevketi bostan, özellikle böbrek hastalıkları konusunda şifa verici değerlere sahiptir.

● DENİZ BÖRÜLCESİ: Ispanakgiller familyasından olan deniz börülcesi, Ege'de yetişen oldukça da sık tüketilen bir bitkidir.

● ARAPSAÇI: Isırgangiller familyasından olan arapsaçı, rezenenin yabani hali olarak bilinir ve sinir sistemine karşı etkilidir.

● TURP OTU: Asitli topraklarda yetişen turp otu, genellikle limon ile birlikte tüketilerek enfeksiyon hastalıklarına karşı güçlü ilaç olarak kullanılır.

● HARDAL OTU: Turpgiller familyasından olan hardal otu, hazımsızlığa karşı etkili bir bitkidir.

● KAZAYAĞI: Görsel olarak güzel ve dirençli bir bitki olan kazayağı, çocuklarda solucan düşürücü olarak kullanılır.

● KARAHİNDİBA/RADİKA: A ve C vitaminleri açısından zengin olan radika bitkisi, bağışıklık güçlendirici etkilere sahiptir.

● YABANİ PIRASA: Özellikle sindirim sistemine karşı kullanılan yabani pırasa genellikle sıcak iklimlerde yabani olarak yetişir.

● EBEGÜMECİ: Ağrılara iyi gelen ebegümeci, yenilebilir çiçekli bitkilerdendir.

● HODAN/KALDIRIK: Kadırık, genellikle mavi çiçekli yapısı ile hem kansere hem de sindirim hastalıklarına iyi gelir.

● KAYA KORUĞU: Ekşi ve tatlı bir tada sahip olan kaya koruğu, safra kesesi hastalıklarına fayda sağlaması ile bilinir.

● TATLI SARMAŞIK: Birçok hastalığa karşı panzehir olarak kullanılan tatlı sarmaşık veya tilkişen olarak bilinen otun alerjik rahatsızlıklara karşı da kullanıldığı bilinir.