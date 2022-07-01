Sinan Kuzucu Yayınları’yla LGS’ye hazırlık başladı

Okullar kapandı, öğrenciler karnelerini alıp yaz tatiline çıktı. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim döneminin hazırlıklarına hem eğitimciler hem de veliler şimdiden başladı. Öğrencilerin eğitim hayatlarının hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktalarından biri olan LGS (Lise Geçiş Sınavı) için öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaların altını çizen Sinan Kuzucu Yayınları'nın sahibi, eğitimci Sinan Kuzucu, öğrencilerin bu sınavda alacakları iyi puanın onlara başarılı ve nitelikli liselerin kapılarını araladığını, dolayısıyla böylesine önemli bir dönemecin öğrencilerin olduğu kadar ailelerin de hayatında yeri büyük olduğunu belirtti.

30 YILLIK EĞİTİM BİRİKİMİ

Öğrencilerin LGS için şimdiden planlı ve programlı çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı kazanımları iyice inceleyip kavramalarını önerdiğini söyleyen Kuzucu ayrıca, sınava hazırlık kitaplarının doğru seçilmesi gerektiğini de vurguladı. 30 yıllık eğitim birikimini, yayımladığı kitaplarla LGS'ye hazırlanan öğrencilere aktaran Sinan Kuzucu yeni öğretim yılında, bu önemli sınava katılacak öğrenciler ile velilerine tavsiyelerde bulunarak MEB'in yayımladığı kazanımları iyice inceleyip kavramalarını önerdi.

Kuzucu, "MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi soru tekniği bakımından sürekli kendini yeniliyor. Biz de bu birimi örnek alıyoruz ve yayınlarımızı MEB'in bu mantığı doğrultusunda hazırlıyoruz. Öğrenciler, Sinan Kuzucu Yayınları'nı çözmeden önce konuyu iyice anlamalı, sonra soruları çözmeye geçmeli. LGS, sadece bilgiyi ölçen bir sınav modeli değil aynı zamanda bilgiyi zamanla yarıştıran bir sınavdır" dedi.

DENEYİMLİ YAZAR KADROSU

"Bu sınavda, okuduğunu anlayan, reflekslerini iyi kullanan, teknik kuralları uygulama becerisini gösteren öğrenciler başarılı olacaktır" diyen Kuzucu, "Ders çalışma programı buna göre hazırlanmalı. Öğrencilerin konuları iyi bilmeleri onları başarılı yapmaz. MEB'in sorduğu soru tarzlarına benzer soruları çözerek sınava güçlü hazırlanabilirler. Bizim sorularımızı, MEB'in 25 yıldır uyguladığı sınavları (OKS, SBS, TEOG ve LGS) bilen deneyimli yazar kadromuz hazırlıyor. MEB; okuyan, okuduğunu anlayan ve bunu yaşamına yansıtan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Biz de Sinan Kuzucu Yayınları olarak MEB'in bu düşüncesini benimsiyor ve sorularımızı bu doğrultuda hazırlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"MEB'I ÖRNEK ALIYORUZ"

"MEB, son yıllarda aynı soruda birkaç kazanıma birden yer veriyor. Biz de sorularımızın birkaç kazanımı içermesine dikkat ediyoruz. Başarımızın ve MEB soruları tarzında çok soru yakalamamızın temelini bu uygulamalarımız oluşturuyor" diyen Sinan Kuzucu, öğrencileri sınava hazırlamak konusunda oldukça iddialı olduklarını belirterek okuldaki eğitimden farklı bir noktada olduklarını belirtti. -Bu bir ilandır-