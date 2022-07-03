Yangın dumanına karşı hayat kurtaran önlemler

YAZ aylarının sıcak etkilerini görmeye başladığımız bu son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınları ile yüreklerimiz de tekrar kavrulmaya başladı. Orman yangınları hem ekosistemi, hem de zehirli gazların atmosfere salınımı ile sağlığımızı tehlikeye atıyor.

EKOSİSTEMİMİZİ ETKİLİYOR

ORMAN yangınları hem nedenleri hem de sonuçları itibari ile çok önemli bir halk sağlığı ve çevre sorunlarından biridir. Orman yangınlarının nedenlerinin doğru anlaşılması, etkili ve kapsamlı çözümlerin uygulanması ormanlarımızı korumakta oldukça önem teşkil etmektedir. Orman yangınları yaban hayvanlarının ve birçok organizmanın yaralanıp ölmesine neden olduğu için ekosistemi oldukça derinden etkiler. Bitki örtüsü ve canlı çeşitliliğinde azalmalara neden olur. Kaynaklarımızın giderek azaldığı bu yıllarda ekosistemin yangınlar nedeniyle ek olarak tahribata uğraması gelecekte temiz su ve besine ulaşmada bizler için sorun oluşturacaktır. Bu da ilerleyen süreçlerde toplumda beslenme yetersizlikleri ile karşılaşmamız anlamına gelir. Bu nedenle elimizdeki kaynakları iyi değerlendirip korumayı bir ilke haline getirmeliyiz.

SAĞLIK TEHDİTİ OLUŞTURUR

ORMAN yangınları duman, alevler ve ısıya maruz kalma sonucunda doğrudan, dolaylı, akut ve kronik sağlık etkilerine neden olabilir. Yangın dumanına bağlı olarak dumanın partiküler maddeler içermesi en büyük sağlık tehtidi oluşturan unsurlardandır. Bu mikroskobik parçacıklar akciğerlere derinlemesine nüfuz edebilir. Gözlerde yanma ve burun akıntısından, kronik kalp ve akciğer hastalıklarının ağırlaşmasına kadar bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Ayrıca astım ve KOAH hastalarında atak, kalp rahatsızlığı risklerinde artış, karbondioksit ve karbonmonoksit zehirlenmeleri hatta ölümler görülebilmektedir.

TEMİZ SU VE BESİN TEDARİĞİ

ÖZELLİKLE yangına müdahale eden personeller veya yangın alanında mahsur kalan kişilerde alevlere doğrudan maruziyete bağlı olarak yanıklar görülebilir. Afet bölgesinde bulunan kişiler temiz su ve besin güvenliği açısından sıkıntılar yaşayabilir bu bölgelere gerekli yardımlar ihmal edilmemelidir. Ek olarak orman yangınına şahit olan bireylerde kısa ve uzun dönemlerde anksiyete bozuklukları gelişebilir. Yapılan araştırmalar, büyük orman yangınlarının sadece yaşamları değil, geçim kaynakları ve evleri de yok ettiğini, buna bağlı olarak toplumda ruh sağlığı problemlerinin de arttığını bizlere göstermektedir.

YANGINLARIN SAĞLIK ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK MÜMKÜN

■ Yangın esnasında dumanın kapalı alanlara girmesini önlemek için kapı ve pencereleri kapatın, klimanız varsa temiz hava girişi kapalı ile çalıştırın. ■ Kalp veya akciğer hastalığınız varsa doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Belirtileriniz kötüleşirse, dumana maruz kalmanızı mümkün olduğu kadar azaltın ve yetkililerden yardım isteyin. ■ Sigara içmek gibi iç ortam hava kirliliğini artıracak eylemlerde bulunmayın. ■ Dumana maruz kalma sürenizi mümkün oldukça azaltmaya çalışın. ■ Açık alanlarda dumandan korunmak için N95 veya FFP2 maskelerini yüzünüze tam oturtarak ve doğru şekilde kullanın. ■ Araç içindeyseniz camları ve havalandırmaları kapatarak içeriye duman girişini mümkün olduğunca azaltın. Dumanlı koşullarda araç kullanırken görüş alanı daralması ihtimaline karşı dikkatli olun.

SIVI ALIMINA DİKKAT!

YANGIN bölgelerinde yangının da etkisiyle hava sıcaklıkları 50 dereceleri geçebiliyor. Bu yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangın bölgelerinde çalışan ve yaşayan kişilerde sıvı ve elektrolit kayıpları görülebilir. Bu durum duman zehirlenmeleri dışında diğer sağlık problemlerini de tetikleyebilir. Bu nedenle yeterli sıvı alımına mutlaka dikkat edilmelidir minimumum 2.5-3 litre su tüketilmelidir. Terleme yolu ile oluşan elektrolit kayıpları için de maden suları güzel bir alternatif olacaktır.