Göz kapağı estetiğinde ameliyatsız çözüm

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, hem cilt lekeleri hem de kırışıklık ve sarkmaların tedavisi için kullanılan plazma tedavisiyle, ameliyatsız olarak göz kapağı estetiği uygulamaları yapılabildiğini söyledi. Plazma tedavisinin ciltteki bazı leke ve lezyonların tedavisinde kullanıldığını ayrıca bu cihazla göz çevresi estetiği ve göz kapaklarında görülen sarkmaların düzeltildiğini dile getiren Op. Dr. Geribeyoğlu, uygulamanın hızlı iyileşme sağladığını ve başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

SIKILAŞMA SAĞLIYOR

Plazma tedavisinde bir çeşit elektrik enerjisiyle cilde zarar vermeden dokuyu buharlaştırıyor ve sıkılaştırma sağladıklarına dikkat çeken Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Plazma tedavisi, et benleri, ksantelezmalar gibi çeşitli cilt lezyonlarının tedavisinde de kullanılıyor. Ameliyatsız olarak sarkmaların düzeltilmesi, kırışıklık ve kaz ayakların düzeltilmesinde iyileşme sağlamak mümkün. Sarkık göz kapaklarında görüş alanında da fayda sağlayabiliyor. Bu tedaviyi cerrahiye uygun olmayan veya ameliyatı tercih etmeyen hastaların yanı sıra; genç hastalarda da uygulayabiliyoruz. Lokal anestezi ardından uygulama gerçekleştiriliyor ve hasta evine dönebiliyor.

Küçük bölgelerde ise uyuşturucu kremler sürülüyor ve hasta aynı gün işine dönebiliyor. Uygulama bölgesinde 2-3 gün hafif düzeyde ödem oluşabiliyor; fakat günlük hayatı engelleyecek düzeyde değil. Plazma tedavisi, cerrahiden farklı olarak hızlı ve yatış olmadan tedavi imkanı sunuyor. İyileşme de daha hızlı oluyor. İki göz için işlem toplam 15 - 20 dakika kadar sürüyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Bu operasyon için hastalar mutlaka uzman hekim tarafından işlem öncesinde değerlendirmeye alınıyor. Eğer uygun bulunursa işlem yapılıyor. Hem kadınlar hem de erkekler yaptırabiliyor. Orta yaş grubunda daha çok tercih ediliyor" diye konuştu.

GÖZ ALTI TORBALARINDA ETKİLİ

AMELİYATSIZ göz estetiğinde kullanılan bir diğer yöntemin de radyofrekans tedavisi olduğu bilgisini veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Radyofrekans ile hem ciltte hem de cilt altı dokusunda sıkılaşma sağlanıyor. Yöntem, özellikle göz altı torbalarında başarılı sonuçlar veriyor. Operasyon, ağrısız bir şekilde ufak bir lokal anesteziyle yapılıyor ve uygulama sonrası hasta günlük yaşamına dönebiliyor,"