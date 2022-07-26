Serinleten şifa kaynağı kefir

Probiyotik bakteri açısından zengin, besin değeri yüksek, bağırsak sağlığını destekleyici ve bağışıklığı güçlendirici bir içecek olarak öne çıkan kefirin faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak anlattı.

● Kalp hastalığı riskinai azaltıyor İçerdiği potasyum sayesinde tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan kefir, kalp hastalıkları riskini de bu sayede azaltabiliyor. ● Kemikleri güçlendiriyor Kefirin zengin kalsiyum ve K vitamini içeriği kemik sağlığını iyileştirmenin ve kemik erimesini yavaşlatmanın en etkili yolu olarak gösteriliyor. ● Bağışıklığı kuvvetlendiriyor Kefir, fermantasyon sırasında ortaya çıkan yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayan kefirr sindirimi kolaylaştırırken; kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi şikayetleri azaltıyor.

● Uzun süre tokluk sağlıyor Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için kefir ara öğünlerin vazgeçilmezi. Çünkü 1 bardağıyla vücuda bir ara öğünde almamız gereken tüm vitamin ve minerallerin yanı sıra karbonhidrat ve proteini de sağlayabiliyor. Üstelik uzun süreli tokluk hissi sağladığından zayıflama diyetleri için de iyi bir seçenek. ● Psikolojik rahatsızlıklara karşı koruma sağlıyor Kefirdeki bazı probiyotik bakteriler yeterli miktarda tüketildiklerinde, çeşitli kimyasal maddeler üretiyorlar. Bu maddeler, duygusal durumun iyileştirilmesine, anksiyetenin azaltılmasına ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisine olumlu etkiler gösterebiliyor.

● Cildi güzelleştiriyor Kefirin içerisindeki A vitamini cilt sağlığı için büyük fayda sağlıyor. Cilt hücrelerini yenileyip onarımını hızlandırıyor ve yaşlanmaya karşıt bir etki oluşturuyor. Ayrıca saç ve tırnakların da sağlıklı ve hızlı uzamasını destekliyor. ● Kanserden koruyor Bileşimindeki selenyum; E vitamini, katalaz ve süperoksitdismutaz enzimleri ile hücreler üzerine antioksidatif etki gösteriyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabiliyor.

BU MEYVELER LEZZET KATACAK

● 1 su bardağı kefir, 5 adet çilek, 1 avuç ahududu, 1 yemek kaşığı keten tohumu blenderdan geçirilir ve içerisine yarım çay kaşığı tarçın eklenerek tüketilir. ● 1 su bardağı kefir, yarım muz, 5 adet çiğ badem ve 1 yemek kaşığı chia tohumu blenderdan geçirilir ve tüketilir. ● 1 su bardağı kefir, 3 adet taze kayısı ile blenderdan geçirilin ve içerisine 2 tam ceviz ve 2-3 yemek kaşığı yulaf eklenerek tüketilir.