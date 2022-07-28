Cilt lekelerinin ilacı ıtır ve portakal çiçeği yağı

EN sık karşılaşılan cilt problemi olan lekelerle baş etmenin birçok doğal yöntemi var. Bunlardan biri de bitki yağları. Bazı şifalı otlar ve onlardan elde edilen esansiyel yağlar bu konuda çözüm sağlıyor. ITIR yağı, cilde birçok yarar sağlayan tıbbi özelliklere sahip. Bu değerli yağların küçük bir miktarı bile derinin genel görünümü üzerinde şifa sağlıyor.

Itır yağının yanı sıra gül yağı, bergamot yağı, limon yağı da cilt lekelerinde başarılı. Fakat bunları birleştireceğiniz sabit yağ da önemli. Alfa ve beta tokoferol yönünden zengin olan argan yağı kullanmalısınız.

HER GECE SÜRÜLÜP İYİCE OVULUR

İÇERİĞİNDEKİ E vitamini melanin sentezini düzenler. Bunun dışında dahilen alınacak B vitamini de tonu düzenleyici, lekeyi yok edici, beyazlatıcı süreci hızlandırır. Yaz aylarında uygulanacaksa; 100 ml argan yağına 3 ml (60 damla) ıtır uçucu yağı konur. Önce 1 çay kaşığı kahve telvesi lekenin olduğu bölgeye sürülür. Ardından üzerine bu karışımdan yeterince damlatılır ve iyice ovulur. Her gece tekrarlanır. Leke kaybolana kadar uygulanır.

YANIKLARDA ETKİLİ

Portakal çiçeği esansı yağı daha çok yanık lekelerini yok etmek için etkilidir. 10 damla portakal çiçeği esansı yağı ile 1 damla kuşburnu yağını karıştırıp günde iki kere yanık izinin üstüne sürün. Yeni yanık izleri biraz daha kısa sürede daha az görünür hale gelecektir ama eski yanık izleri için sonuç almak 3 ila 6 ayı bulabilir.