Aşure yemeden önce tekrar düşünün! Zararı şoke edecek

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça, aşurenin bağışıklığı kuvvetlendirmesinden kalp dostu olmasına, anne sütünü artırmasından kabızlığı önlemeye dek birçok faydası olduğunu vurgularken "Aşure; içerisindeki kuru meyveler; kayısı, incir, üzüm ve nar sayesinde vitamin ve mineral deposu. Buğday, nohut, kurufasulye, kuru incir ve kuru kayısı sayesinde ise iyi bir bağırsak çalıştırıcı. Ancak işin içine şeker girmesi ile aşurenin bu sihri bozuluyor ve ölçülü tüketmek çok büyük önem taşıyor" diyor.