Aşure yemeden önce tekrar düşünün! Zararı şoke edecek

Severek yediğimiz aşure yılda bir kere yapıldığı için bazen ölçüyü kaçırabiliyoruz. Aşure fazla tüketildiği taktirde bedeninize zarar verebilir. Peki aşure tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte aşure tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...
Severek yediğimiz aşure yılda bir kere yapıldığı için bazen ölçüyü kaçırabiliyoruz. Aşure fazla tüketildiği taktirde bedeninize zarar verebilir. Peki aşure tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte aşure tüketirken dikkat edilmesi gerekenler...
Beslenme ve Diyet Uzmanı Kamuran Diğdem Akça, aşurenin bağışıklığı kuvvetlendirmesinden kalp dostu olmasına, anne sütünü artırmasından kabızlığı önlemeye dek birçok faydası olduğunu vurgularken "Aşure; içerisindeki kuru meyveler; kayısı, incir, üzüm ve nar sayesinde vitamin ve mineral deposu. Buğday, nohut, kurufasulye, kuru incir ve kuru kayısı sayesinde ise iyi bir bağırsak çalıştırıcı. Ancak işin içine şeker girmesi ile aşurenin bu sihri bozuluyor ve ölçülü tüketmek çok büyük önem taşıyor" diyor.
Bir kase aşurenin 62 gram karbonhidrat içerdiğini ve 4 porsiyon meyvenin aynı anda yenilmesine eşdeğer olduğunu belirten Akça, aşureyi tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri, ölçüyü kaçırdığımızda olası riskleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Akça, "Baş ağrısı ile kendini gösterecek hiperglisemi özellikle diyabet hastaları için çok ciddi risk oluşturuyor. Sağlıklı kişilerin ise yüksek miktarda aşure tüketimi diyabet hastalığına olan eğilimlerini artırabilir.
Özellikle ailede genetik diyabet öyküsü varsa da daha dikkatli tüketin. Yine alınan her fazla kalori ve karbonhidrat vücutta yağ olarak depolandığından, bu durum uzun vadede kilo artışı ile birlikte kardiyak riskini de artırabiliyor.
Aşureyi kendiniz yapıyorsanız mutlaka şeker içeriğini minimum seviyede tutun. Normal tariflerin 3'te 1'i kadar şeker eklemeniz yeterli olacaktır. Meyvenin kendi şekeri aşurenizin tatlanmasını sağlayacaktır. 1 kase tarçınlı bir aşure ile birlikte 1 bardak süt içmeniz aşure yedikten sonra kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır" diyor.