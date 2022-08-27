Alman kalp profesörü Türkiye’de hayata tutundu

Almanya'da yaşayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M.M. tatil için geldiği Kuşadası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası Özel Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi'ne getirildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut ve ekibi tarafından yapılan müdahale ile hayata yeniden tutunan Prof, "Türk doktorlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.



HIZ VE EKİP ÇOK ÖNEMLİ

Ameliyat hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bilindiği gibi kalp krizlerinde ölümün önüne geçen en önemli olay zamanında, hızlı ve doğru bir ekiple yapılan müdahaledir. Almanya'da çok önemli bir üniversitenin kalp ve damar cerrahisi bölüm başkanı Prof. Dr. M. M. ülkemizin güzel noktalarından biri olan Kuşadası- Selçuk bölgesinde tatil yaparken oluşan kalp krizi sonrası hastanemize acil olarak sevk edildi. Biz hastamızın geleceği haberini alır almaz ekibimizle birlikte hazırlıklara başladık" dedi.





TATİLİNE DEVAM ETTİ

Doç. Dr. Yakut, "Hastamız gelir gelmez, dakikalar içerisinde koroner anjiyografi izleme alınarak tam tıkalı olan koroner arter, balon stent, işlemi ile tam açılmasını sağladık. İşlem sonrası meslektaşımız normal yaşamına dönmüştür. Hatta yaklaşık 36 saat sonra taburcu edilerek tatiline kaldığı yerden devam etti" dedi.

HIZLI MÜDAHALE

BU tür acil durumlarda hızlı müdahalenin önemine değinen Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Kalp krizlerinde acil müdahale çok önemlidir. Bu anlamda ekibimizle birlikte acil müdahaleye her zaman hazır bir şekilde bekliyoruz. Özellikle acil vakalarda hızlı müdahale çok önemlidir. Ekibimizle hangi işlemi yapacağımıza hızlı bir şekilde karar vererek hastamızı yeniden hayata döndürmek için müdahale ediyoruz" dedi.