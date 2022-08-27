Düzenli kontrol ile HPV virüsünden korunabilirsiniz

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş HPV virüsü, smear testi, HPV testi ve aşıları hakkında merak edilen soruları yanıtladı.



● HPV virüsü nedir ve nasıl bulaşır?

HPV sadece insanları enfekte eden bir DNA virüsüdür. Temel olarak cinsel yolla bulaşır ancak bulaş için tam bir cinsel ilişkinin olmasına gerek yoktur. Bulaşma için cilt veya mukozal temasın veya sürtünmenin olması yeterlidir. Araştırmalar virüsün ortak havlu, giysi, gibi cansız yüzeylere temas sonucunda bulaşmadığını ortaya koyuyor.



● HPV hangi hastalıklara neden olur?

Her HPV tipi kanser riski taşımaz.

Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında kanama, pis kokulu vajinal akıntı ve menopoza girdikten sonra kanamanın tekrar başlaması önemli belirtileridir.



● Enfeksiyonun doğal seyri nasıldır?

Enfekte kişilerde bağışıklık sistemi güçlü ise virüs hücre içinde sessizce kalır. Bu, vücuttan temizlendi anlamına gelmez aksine vücut antikorları ile baskılandığı ama sinsi bir şekilde vücutta beklediği anlamına gelir. Yani; bağışıklık sistemi gücünü kaybettiğinde tekrar ortaya çıkabilir.



● Enfeksiyon tespit edildi ise ne yapılmalı?

Kesinlikle korkmayı gerektiren bir durum değildir. Düzenli ve yakın takip edilmesi gereken bir durumdur.



● Korunmada en etkin yol nedir?

En etkin yol HPV aşıları ve rahim ağzı tarama testlerini düzenli aralıklar ile yaptırmaktır.

HPV aşıları; DNA içermez, enfeksiyon oluşturmaz ve onkojenik değildir.

HPV aşıları, doğal enfeksiyondan yani kendi bağışıklık sistemimizin ürettiği savunma yanıtından, 8-10 kat fazla antikor yanıt oluşturur. Ayrıca; aşının ürettiği yanıt, en az 15 yıl yüksek antikor seviyesi ile devam eder. Uygun yaş döneminde yapıldığında yüzde 100'e varan koruma sağlar.

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