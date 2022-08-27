Göz kapağı estetiği ile doğal ve genç bakışlar

DEĞİŞİK bazı faktörlerin etkisiyle alt ve üst göz kapakları kişiyi daha yaşlı, yorgun ve uykulu gösterebiliyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, göz kapaklarında oluşan bu belirtilerin göz kapağı estetiği ile giderilebildiğini söyledi. Op. Dr. Karas, Blefaroplasti adı verilen bu operasyon ile kişinin daha genç bir görünüme sahip olabileceğini kaydetti.



TORBALANMA OLUŞABİLİYOR

Yaşın ilerlemesiyle birlikte göz kapaklarında deri, kas fazlalığı ve yağ dokularının fıtıklaşmasıyla ortaya çıkan torbalanmaların oluşabileceğini kaydeden Op. Dr. Karas, "Bazen deri fazlalığı öyle bir boyuta ulaşır ki, görme alanını etkileyebilir. Hastanın durumuna göre alt ve üst kapaklar aynı anda ameliyat edilebilir. Göz kapağı estetik ameliyatı ile amaç yüzün profiline uygun doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan bir estetik operasyon yapmaktır" dedi.



ETKİLEYİCİ BAKIŞLAR

Estetik denildiğinde akla ilk gelen unsurlardan bir tanesinin de göz kapakları olduğunu belirten Op. Dr. Karas, "Etkileyici bakışların, güzelliğin ve yaşın simgesi olan göz kapakları konusunun üzerinde durulmalıdır. Özellikle sarkan ve kırışıklıkların yoğun olarak meydana geldiği göz kapaklarına makyaj yapmak, çoğu kadın için imkansız hale gelebilir. Güzellik unsuru olarak karşımıza çıkan göz kapaklarını, genç bir görünüme kavuşturmak hayal değildir. 30 yaşından sonra daha da sarkmaya başlayan göz kapakları için estetik uygulama, oldukça rahat bir uygulama türüdür. Hem hasta hem de hekim açısından oldukça konforlu bir ortamda gerçekleştirilen bu uygulama esnasında kişiler, acı veya ağrıyı hissetmemektedir ya da çok az hissetmektedir. Uygulamanın ardından kişiler, günlük yaşamlarına rahatlıkla devam edebilir" dedi.

MUTLAKA UZMAN DOKTOR YAPMALI

Blefaroplasti'nin kişinin yüzünde estetik bir uygulama yokmuşçasına doğal bir şekilde yapıldığını kaydeden Op. Dr. Karas, "Göz, hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kesinlikle hijyen kurallarına uygun bir klinikte uygulama yapılmalıdır. Uygulamayı yapan kişi ise kesinlikle uzman bir doktor olmalıdır. Aksi takdirde yüz simetrisine uygun olmayan, sağlıksız göz kapağı estetiği sonucu ile karşılaşılabilir" dedi.