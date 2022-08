Türkiye’nin ödüllü fizyoterapisti

İŞ dünyasının ve ünlülerin Fizyoterapisti Ahmet Güngör, Tac Mahal Meslek Başarı Ödülleri adı altında 'Yılın En Başarılı Fizyoterapisti ' ünvanı ile başarısını taçlandırdı. Tac Mahal Ödülleri, sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok kişinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Ödül töreninde İzmir'de faaliyet gösteren Fizyoterapist Ahmet Güngör, 'Yılın En Başarılı Fizyoterapisti' ödülünü aldı. Ödül Töreni sonrası açıklamalarda bulunan Fzt. Ahmet Güngör, fizyoterapi ve rehabilitasyon mesleğinin hak ettiği değeri ülkemizde görmediğini belirterek şunları söyledi: "Kanada, Avrupa ve Amerika'da da bu meslek sağlık sektörünün her alanında kullanılmaktadır. İnsanoğlunun var olduğu günden beri fizyoterapi vardı. Fizyoterapi ve rehabilitasyon mesleği her geçen gün gelişime açık bir meslektir. Bu gelişime katkı sağlamak ve kendimi de her geçen gün geliştirerek insanlığın hizmetine sunma yolunda emek harcamaya devam edeceğim.



BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA ÇALIŞMA

Bütüncül yaklaşım metodunu, her bireyin anatomik yapısının farklı olması ve buna göre değerlendirilmesi gerektiğini savunmaya devam edeceğim. Bütüncül yaklaşımda, hastanın rahatsızlığının ana kaynağına inmek ve doğru değerlendirmek gerekir. Örneğin, kabızlık sorunu yaşayan bir kişinin bel fıtığı rahatsızlığı olması olasıdır. Böyle bir durumda öncelikle kabızlık probleminin çözülmesi ve sonrasında bel fıtığına yönelik terapilerin uygulanması gerekmektedir. Problemin ana kaynağını çözümlenmeden sadece ağrılı olan bölgeye yoğunlaşılırsa terapi geçici olacaktır." Bu ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fzt. Güngör, "Beni bu ödüle layık gören ve bu gecenin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mesleğinize saygı ve sevgi duyarsanız başarı kaçınılmaz olur" diye konuştu.

