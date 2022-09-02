Bentonit Kili nedir, nasıl kullanılır? Bentonit Kili faydaları nelerdir?

BENTONİT KİLİ NEDİR?

Birçok ürün için "olmazsa olmaz" niteliği taşıyan bentonit, saç ve cilt bakım maskelerinin de hammaddesini oluşturuyor. Bentonit , yaklaşık 66 milyon yıl önce volkanik külün ayrışmasıyla oluşmuş, taşınan tabakalı bir kil olarak tanımlanabilir. Hidratlı alüminyum silikat veya montmorillonitten oluşur ve smektit mineral grubunun bir üyesidir.

Bentonit, suyla temas ettiğinde orijinal boyutunun 12-24 katı şişen doğal bir kildir. Bentonit kili, inceliği ve suyla temas ettiğinde önemli ölçüde şişmesine neden olan yüksek emici yapısı ile diğer benzer malzemelerden kolayca ayırt edilir.

Bentonitlerin farklı türleri vardır, ancak en yaygın olanları granül (kedi kumu gibi) ve ince toz formunda üretilir.