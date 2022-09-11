Balık yemenin kanıtlanmış faydaları

Balık, dünyadaki en sağlıklı yiyecekler arasında yer alır. Protein ve D vitamin gibi önemli besin ögelerinden oldukça zengindir. Aynı zamanda kalp ve beyin sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan harika bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ancak ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balık tüketimi sağlık için önerilen miktarlara ulaşmamaktadır. Son yıllarda kişi başı balık tüketimi giderek artmakta ancak ülkemizde hala yeterli düzeyde değildir. Gelin birlikte balığın sağlığımıza etkilerini inceleyelim.

PROTEİN, OMEGA 3, İYOT

Balık yüksek kaliteli protein, omega-3, iyot ve D vitamininden zengindir. Balık proteini kırmızı ete göre daha kolay sindirilebilir, elzem aminoasitlerden zengindir ve tokluk hissi sağlar. Balıklar ayrıca A vitamini ve B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi mineralleri de içerir. Balıklar arasında yağlı balıkların vitamin değerleri ise daha yüksektir. Yağlı balıklar, vücut ve beyin fonksiyonu için çok önemli olan ve birçok hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir bağlantısı olan omega-3 yağ asitlerinden en zengin besinler arasında ilk sıralarda yerini alır. Omega-3 gereksinimlerini karşılamak içinse haftada en az iki kez balık tüketilmelidir.

FELÇ RİSKİNİ AZALTABİLİR

Kalp krizi ve felç, dünyadaki erken ölümlerin en yaygın iki nedenidir. Balık, kalp-damar sağlığını destekleyen kalp dostu besinler arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 binden fazla erkekle yapılan bir çalışmada, düzenli olarak haftada bir veya daha sık balık yiyenlerin kalp hastalığı riskinin yüzde 15 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Balık tüketiminin bu etkisi yüksek omega-3 yağ asidi içeriğine dayanır. Bu nedenle kalp sağlığını desteklemek için öğünlerinizde balığa daha sık yer vermelisiniz. Omega- 3 yağ asitleri büyüme ve gelişme için de oldukça önemlidir.

Omega- 3 yağ asitlerinden özellikle dokosaheksaenoik asit yani DHA özellikle beyin ve göz gelişimi için önemlidir. Bu nedenle hamile ve emziren kadınlar yeterli miktarda omega- 3 yağ asidi almak için bu süreçte sıkça balık tüketmeye özen göstermelidir. Ancak bazı balıkların, beyin gelişim problemlerine neden olabilen cıva içeriği yüksektir. Hamileler somon, sardalya, alabalık, hamsi, istavrit, uskumru, palamut gibi düşük civa içeriğine sahip yüzey balıklarını tercih etmelidir. Gebelik döneminde fetüse zarar verebilecek mikroorganizmalar içerebileceği için çiğ ve pişmemiş balıklardan da kaçınılmalıdır.

DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ

Depresyon düşük ruh hali, üzüntü, enerji azalması, hayata ve aktivitelere karşı ilgi kaybı ile karakterize bir duygu durum bozukluğudur. Günümüzde oldukça sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Balık tüketimi ve depresyon arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. Araştırmalarda benzer sonuçlar elde edilmiş ve düzenli olarak balık yiyen kişilerin depresyona girme olasılığının çok daha düşük olduğu tespit edilmiştir.