Yanlış beslenme erken ergenliğe yol açıyor

Kız ve erkeklerde kendi cinsiyetlerine uygun olarak, ergenlik belirtilerinin o toplumda görülmesinin, beklenen yaştan daha önce ortaya çıkmasını erken ergenlik olarak tanımlandığını söyleyen Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.



KIZ ÇOCUKLARINA DİKKAT

Doç. Dr. Yuca, "Ergenliğin erkene kaymasının nedenleri, bazı doğuştan veya sonradan ortaya çıkan hormonal bozukluklar, doğuştan genetik, nörolojik, metabolik hastalıklar olabileceği gibi yine doğuştan veya sonradan hormon merkezine yakın bölgelerdeki yapısal bozukluklar, iyi veya kötü huylu tümörler olabilir. Ancak çoğunlukla özellikle kız çocuklarında erken ergenliğe neden olacak tıbbi bir sebep bulunamadan erken tetiklenmiş bir hormonal uyarı söz konusu olabilir" diye konuştu.



HORMONLAR BOZULUYOR

Hormon bozucu bazı biyolojik ve kimyasal maddelerin erken tetiklenmeyi başlatabileceğine dikkat çeken Yuca, "Biz daha çok poliklinikte bunu katkı maddeli paketli veya fast food besinlerin aşırı tüketimi, organik olmayan tavuk veya GDO katkılıların aşırı tüketimi olarak gözlemliyoruz. Çünkü organik ve evden beslenmeye geçince ergenlik gelişiminin durduğu hatta kaybolduğunu görüyoruz. Yine radyasyon maruziyeti, plastik oyuncaklarla, elektronik cihazlarla fazla maruziyet de risk oluşturuyor" dedi.

AİLELER ÇOCUKLARLA İYİ İLETİŞİM KURMALI

Erken ergen bir çocuğa ailelerin nasıl yaklaşması gerektiğine değinen Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, "Öncelikle çocukla iyi bir iletişim kurmak, bunun normal büyüme ve gelişimimizin bir parçası olduğunu, korkulacak veya utanılacak durum olmadığını anlatmak gerekir. Ancak biraz zamansız olduğunu bu yüzden takip edileceği söylenmeli. Bu dönem daha sabırlı olmayı gerektirebilir" açıklamasında bulundu.

ÇOCUĞU PSİKOLOJİK AÇIDAN ETKİLEYEBİLİR

ERKEN ergenliğin farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Sevil Arı Yuca, "Çocuğun hedeflenen boya ulaşamama riski var. Psikolojik açıdan ise; fiziksel olarak gelişmiş bir vücuda paralel olarak psikolojik gelişim henüz olgun değilse çocukta hırçınlık, içe kapanma, toplumdan uzaklaşma veya ders başarısında düşmeler olabilir. Çocuğun sosyal ilişkileri bozulabilir" dedi.

ENDOKRİNOLOJİ UZMANINA GİDİLMELİ

Tedavi yollarını anlatan Yuca, "Erken ergenliğe sebep olan doğuştan veya sonradan oluşan herhangi bir rahatsızlık varsa ilk önce onun tedavisinin yapılması gerekir. Bir sağlık sorununa bağlı olmadan ergenliği başlatan hormonların erken uyarılmasına bağlı ortaya çıkan bir durumsa ergenliği durduran tedavileri uygularız. 10 yaştan önce ise bir çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.