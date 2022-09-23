Beslenme ve uyku düzeninde değişiklik vücudu düşürüyor

SOLUNUM yolu enfeksiyonlarının sonbaharda en sık görülen rahatsızlıklar olduğunu söyleyen Dr. Dilek Sarsu, "Solunum yolu enfeksiyonlarının üst ve alt solunum yolları olarak iki başlık altında toplanır. Yıllardır gribal ve nezle olarak adlandırdığımız enfeksiyonlar, hemofilus influenza enfeksiyonuna karşı oluşmaktadır" dedi. Mevsim geçişlerinde oluşabilecek enfeksiyonlara karşı aşının önemine vurgu yapan Dr. Sarsu, "İmmün sistemi direncinin düşmemesi için aşı olmaya, vitamin kullanmaya ve vücut direncini düşürmemeye dikkat etmeliyiz" dedi.

GÜNEŞE ALDANMAMALISINIZ

Yaz mevsiminden sonbahar mevsimine geçişte ani ısı değişimlerinin hastalıklara yakalanma riskinin en fazla görüldüğü dönemler olduğuna değinen Dr. Sarsu, "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme ile uyku düzeni vücut direncini düşürüyor. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetlerinin artmasına sebep oluyor" diye konuştu. Soğuk algınlığına viral enfeksiyonların neden olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Sarsu, "İki hastalık da mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir varyantı olarak düşünülebilir. Soğuk ve sıcak arasında değişen hava dengesi için cam açıkken uyumaktan kaçınıp, klima çarpmalarına karşı da dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

KALBİNİZİN EN İYİ DOSTU AVOKADO

SON yıllarda tüketimi oldukça artan avokado; C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yanı sıra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Lutein, beta-karoten ve omega- 3 yağ asitlerini de barındıran avokado, kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği için önemli bir risk faktörü olan düşük kan basıncını önlemek için yeteri miktarda potasyum sağlar. Avokado, kalp sağlığına önemli katkılar sağlayan oleik asit bakımından da oldukça yüksektir.