Evde sağlık hizmeti süreci kolaylaştırıyor

Yeni nesil sağlık hizmetlerinden evde sağlık ile doktorun eve gelerek hastayı muayene ettiğini söyleyen Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, "Yıllardır kalabalık poliklinik kapılarında hekimle beş dakika görüşebilmek için bekliyorsunuz. Çoğu zaman asıl derdinizi anlatamadan elinizde bir tetkik kağıdı ya da bir reçeteyle çıkıyorsunuz. Yeni nesil sağlık hizmetleri büyük kolaylıklar sunuyor. Yeni nesil sağlık hizmetlerinde hekim ve hemşire evinize geliyor, sıkıntılarınızı ayrıntılı olarak dinliyor. Sağlığınızı geliştirmek için yol haritanız hekimle beraber belirleniyor. Kan, idrar, gayta örnekleri gibi gerekli numuneler evinizde alınabiliyor. Hatta EKG, EKO, ultrason gibi tekniklerde artık evinizde yapılabiliyor. İhtiyaç duyduğunuzda sesli ya da görüntülü görüşmeyle hekiminize ulaşabiliyor, yine diyetisyen, fizyoterapist, psikolog evinize gelerek size yardımcı olabiliyor. Tüm bu süreçlerde yapılan tetkik sonuçları, raporlar ve reçeteler cep telefonunuza iletiliyor" dedi.



SIKI TAKİP EDİLİYOR

"Biz hekimlerin öncelikli görevi sağlığınızı korumaktır" diyen Dr. İbrahim Sivrikaya, "Beslenme, egzersiz, uyku, stres, çalışma ortamınızdan kaynaklanan sorunlar, kötü alışkanlıklarınız gibi hastalıkları tetikleyen her şeyi takip ediyoruz. Hepimiz hata yapabiliriz. Bir sağlık sorunu ortaya çıktığında en kısada sürede çözmek, ilerlemesini durdurmak bizim işimiz. Şeker hastalığı ya da tansiyon gibi kronik hastalıklar düzenli takip edilmediğinde yaşam kalitenizi önemli ölçüde bozabilir. Kalbiniz, damarlarınız, böbrekleriniz, gözleriniz, ayaklarınız çok zarar görebilir. Yüksek teknoloji ve uzmanlığı birleştirerek sağlığınızı yakından izliyoruz Ülkemiz hızla yaşlanıyor. Yaşlanma ile ilgili sorunları, başkalarına bağlı yaşamanın etkilerini yaşayarak öğreniyorsunuz. Sevdikleriniz yatağa bağlandığında yoksullaşıyor, mutsuzlaşıyor, öfkeleniyor ve vicdan azabı çekiyorsunuz. Önceliğimiz bağımlılığı önlemek olsa da böyle bir durumda evinizin düzenini, yaşamınızı mercek altına alıyor, yaşam sonu dahil her türlü destek hizmetini planlayabiliyoruz" diye konuştu.