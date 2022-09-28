Hamileler bu besinlerden uzak durun!

ANANAS

ANANASIN içeriğinde bromelain maddesi bulunuyor. Bu madde rahim kaslarının gevşemesine neden oluyor. Düşük riski oluşturan bir yiyecek olan ananas, gün içinde çok fazla miktarda tüketildiğinde tehlikeli hale gelmekte.

Günde 1 halka ananas yemek C vitamini kaynağı olurken; koca bir bütün ananas yemek rahim ağzının gevşemesine neden olabilir.

CİĞER

DÜŞÜĞE neden olan yiyeceklerden bir diğeri de ciğerdir. Ciğerin özellikle de az pişmiş olanları gebelik sağlığını derinden etkiliyor. Ciğer yüksek oranda A vitamini içeren bir et türüdür. A vitamini vücuda fazla alındığında sinir sistemini etkilemekte. Rahim kaslarını uyaran yoğun A vitamini, düşük riskini akıllara getiriyor. Gebelik dönemini riske atmamak ve stresli geçirmemek için ciğer yerine daha sağlıklı et türleri tüketilebilir.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ PEYNİR

HAMİLELİK döneminde peynir tüketimi çok faydalı. Bebeğin kas ve kemik gelişimine destek oluyor. Ancak kullanılan sütün pastörize edilmesi önemli. Eğer pastörize edilmemiş sütle mayalanan peynirler tüketilirse doğum anomalisi ve erken doğum gibi ciddi sorunlar meydana gelebilir. Gebeliğin ilk haftalarında pastörize edilmeyen peynirler sık sık tüketilirse listeria bakterisi vücuda girebilir.

BU bakteri de rahimde kasılmalara neden olabilecek enfeksiyon oluşturabilir. Düşük riski oluşturmamak adına peynirde seçici olmak gerekir.

PAPAYA

GEBELİK dönemi dışında faydalı olan bu meyve, hamileler için riskli bir yiyecek. Tam olgunlaşmayan papaya meyvesinde yer alan papain enzimi nedeniyle rahim sağlığı tehdit ediliyor. Gebeliğin her dönemi için tehlikeli olan papaya, gün içinde az porsiyon tüketildiğinde sakıncalı değil. Ancak tadını çok seviyorum, papaya kokusu çok güzel diyen anne adaylarımız gün içinde aşırı miktarda yerse rahimde kasılmalar meydana gelebilir.

AZ PİŞMİŞ YUMURTA

HAMİLELİK sürecinde faydalarıyla dikkat çeken yumurta, az pişmiş halde tüketildiğinde oldukça tehlikeli bir besin olarak tanınıyor. Az pişmiş yumurtada salmonella bakterisi bulunabiliyor. Bu bakteri de hamilelik döneminde daha da bulaşıcı hale gelebiliyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı anda anne adaylarını yakalayan salmonella genellikle az pişmiş yumurtadan geçtiği için gebelik döneminde önerilmiyor. Rahim kaslarını uyardığı için sancı ve düşük gibi ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

BALIK ÇEŞİTLERİ

YOĞUN cıva gebelik dönemi için oldukça tehlikeli. Cıvanın düşük riski oluşturduğu her anne adayı tarafından bilinmeli. Özellikle de diplerde yaşayan balıklar, yüksek oranda cıva içeriyor. Ton balığı, uskumru, kılıç balığı gebelik döneminde tüketilmesi önerilmeyen balıklardandır. Rahim kasları için riskli olan bu balık türleri, bebeğe ve anneye de zarar vermekte. Balık tüketimi için mevsim balıkları tercih edilmeli.

MAYDANOZ

MAYDANOZ antioksidan bakımından zengin C vitamini kaynaklarından biri. Ölçülü tüketiminde herhangi bir sorun olduğu ifade edilmiyor. Ancak gün içinde çok fazla maydanoz tüketimi böbrekleri yorabiliyor. Ayrıca diüretik etkisinden dolayı bazen rahim kaslarını da uyarabiliyor. Kas gevşetici özelliği bulunan maydanoz, öğünlerde az ve öz şekilde yer aldığında anne adayına şifalı olmakta.