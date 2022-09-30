Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun! Kanser hücrelerini öldürüyor...

Uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen zeytin çekirdeği, mide ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Peki, kansere neden olan hücreleri öldüren zeytin çekirdeği, nasıl tüketilir, günde kaç tane tüketililmeli? İşte detaylar...
Uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen zeytin çekirdeği, mide ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Peki, kansere neden olan hücreleri öldüren zeytin çekirdeği, nasıl tüketilir, günde kaç tane tüketililmeli? İşte detaylar...
ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Geleneksel Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan zeytin, geçmişten bugüne kadar sofralarımızda eksik olmayan besinlerden biri. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde zeytinin yanı sıra zeytin çekirdeği de oldukça faydalıdır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şöyle;
-Sindirim sistemine iyi gelmektedir.
-Kansere neden olan hücrelerin temizlenmesinde de önemli role sahiptir.
-Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor.
-Mide iç yüzeyini güçlendirerek mide yanmaları azaltıyor.
-Ülser ve gastrit gibi mide problemlerinin tedavisini destekliyor.
-Basur ve prostatı engelliyor.
-Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor.
-Kötü kolesterol LDL'nin düşmesine katkı sağlar.
-Diyabetli kişilerin kendi diyetlerine uydukları takdirde şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.
ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILIR?
Zeytin çekirdeği uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen bir maddedir. Zeytin çekirdeğinin mideye ve sindirim sistemine faydalarını savunanların yanı sıra zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenlerin sayısı da çok.
Bu yararlı maddenin nasıl tüketilebileceği ise merak edilmektedir. Zeytin çekirdeğini çiğnemek mümkün değildir. Çünkü zeytinin kendisi yumuşakken çekirdek kısmı oldukça serttir. Zeytin çekirdeğini her gün aç karnına günde en az 2 tane yutulmalıdır. Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin bu şekilde kullanılabileceğini belirtmektedir.