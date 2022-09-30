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Haberler Sağlık Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun! Kanser hücrelerini öldürüyor...

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun! Kanser hücrelerini öldürüyor...

Ege bölgesinin en gözde ürünlerinden olan zeytin, kahvaltı tabaklarının vazgeçilmezidir. Lezzeti kadar insan vücuduna olan yararları ile de bilinen zeytinin yağı ve çekirdeği de en az kendisi kadar yararlı. Peki, zeytin çekirdeklerinin sağlığımız için faydaları ne, zeytin çekirdeği nasıl kullanılır? Haberimizin detayında sizler için derledik...

30.09.2022, 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 12:18

Uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen zeytin çekirdeği, mide ve sindirim sistemi için çok faydalıdır. Peki, kansere neden olan hücreleri öldüren zeytin çekirdeği, nasıl tüketilir, günde kaç tane tüketililmeli? İşte detaylar...

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun!

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Geleneksel Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan zeytin, geçmişten bugüne kadar sofralarımızda eksik olmayan besinlerden biri. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde zeytinin yanı sıra zeytin çekirdeği de oldukça faydalıdır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şöyle;

-Sindirim sistemine iyi gelmektedir.
-Kansere neden olan hücrelerin temizlenmesinde de önemli role sahiptir.
-Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor.
-Mide iç yüzeyini güçlendirerek mide yanmaları azaltıyor.

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun!

-Ülser ve gastrit gibi mide problemlerinin tedavisini destekliyor.
-Basur ve prostatı engelliyor.
-Kahvaltıda yutulan 1-2 zeytin çekirdeği, selülozu eriten enzim aktivasyonunu sağlayarak sindirim sistemini güçlendiriyor ve selüloz içeren birçok yiyeceğin sindirimini kolaylaştırıyor.

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun!

-Kötü kolesterol LDL'nin düşmesine katkı sağlar.
-Diyabetli kişilerin kendi diyetlerine uydukları takdirde şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun!

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ NASIL KULLANILIR?

Zeytin çekirdeği uzmanlar tarafından sağlığa birçok faydası olduğu söylenen bir maddedir. Zeytin çekirdeğinin mideye ve sindirim sistemine faydalarını savunanların yanı sıra zeytin çekirdeği yutmanın zararlı olduğunu söyleyenlerin sayısı da çok.

Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun!

Bu yararlı maddenin nasıl tüketilebileceği ise merak edilmektedir. Zeytin çekirdeğini çiğnemek mümkün değildir. Çünkü zeytinin kendisi yumuşakken çekirdek kısmı oldukça serttir. Zeytin çekirdeğini her gün aç karnına günde en az 2 tane yutulmalıdır. Uzmanlar, zeytin çekirdeğinin bu şekilde kullanılabileceğini belirtmektedir.

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