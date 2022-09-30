Yedikten sonra çekirdeğini sakın çöpe atmayın yutun! Kanser hücrelerini öldürüyor...

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Geleneksel Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan zeytin, geçmişten bugüne kadar sofralarımızda eksik olmayan besinlerden biri. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde zeytinin yanı sıra zeytin çekirdeği de oldukça faydalıdır. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre zeytin çekirdeğinin sağlığa faydası şöyle;

-Sindirim sistemine iyi gelmektedir.

-Kansere neden olan hücrelerin temizlenmesinde de önemli role sahiptir.

-Bağırsakların düzenli ve doğru çalışmasını sağlıyor.

-Mide iç yüzeyini güçlendirerek mide yanmaları azaltıyor.