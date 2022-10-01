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Haberler Sağlık Gençlik iksiri muz maskesi

Gençlik iksiri muz maskesi

1.10.2022

Gençlik iksiri muz maskesi

Düzenli bir kullanımla cilt lekelerinin görünümünü azaltma ve cildi yumuşatma özelliğine sahip olan muz maskesi; A, B ve E vitaminleri bakımından zengin yapısıyla yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini geciktirir, kuruluğu azaltır. Cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma sağlar ve cilde nem tutmasını sağlayan potasyum minerali kazandırır.

Malzemesi: Yarım muz 2 çay kaşığı portakal suyu 2 çay kaşığı yoğurt

Uygulama: Muz maskesini hazırlamak için önce yarım muzu bir çatal yardımı ile ezin. Daha sonra 2 çay kaşığı portakal suyu ile 2 çay kaşığı yoğurdu kaseye ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra karışımı yüzünüze uygulayıp 15 dakika kadar bekletin. 15 dakikanın sonunda ılık suyla yıkayın. Cildinizdeki kuruluk problemi azalıncaya kadar haftada 2 kez, daha sonra ise haftada 1 kez olacak şekilde maskeyi uygulamaya devam edebilirsiniz.

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