Kayısı çayını diyet listenize ekleyin!

Kilo vermeyi kolaylaştıran en iyi yardımcılar arasında bitki çayları yer alıyor. Kayısı çayı da son zamanlarda yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermek isteyenler tarafından sıklıkla tüketiliyor. Düzenli tüketildiğinde sindirimi kolaylaştıran ve vücuttaki ödemi atan kayısı çayı, özellikle aç karnına içildiğinde çok etkili oluyor. Kayısı çayı metabolizmayı hızlandırdığı için kısa sürede vücuttaki yağların parçalanmasına destek oluyor. Sabahları aç karnına kahvaltıdan önce 1 fincan tüketilen kayısı çayı zayıflatıyor.



SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Kayısı çayı, bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırıyor. Vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddelerin daha kolay dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Kayısı çayının sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Kayısı çayı, bağırsak hareketlerini düzenler. Kayısı çayı içerek kabızlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Kansızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü özelliği bulunur. A vitamini içeriği ile göz sağlığına iyi gelir. Kayısı çayı vücuttaki iltihaplanmalara iyi gelir. Cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.



5 DAKİKA DEMLEYİN

Kayısı çayını tek başına tüketerek zayıflayamazsınız. Kilo vermek için mutlaka bir diyet ve egzersiz programını uygulamanız gerekir. Diyet programına ek olarak tüketilen kayısı çayı, kilo vermenize yardımcı olur. Zayıflatan kayısı çayı için kuru kayısı ve yeşil çay yapraklarını sıcak suda 5 dakika demleyin ve sabahları aç karnına tüketin.

FAZLA TÜKETMEK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Kayısı çayını aşırı tüketmeniz bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Fazla tüketilen kayısı çayı kusma, mide bulantısı ve ishal problemlerine neden olur. Özellikle sindirim sistemini düzenleyici özelliği ile kişiler ishal olabilir. Bu sebeple kayısı çayı tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Kayısı çayını günde en fazla 2 fincan içmeniz önerilir.

FATİH ŞENDİL