Kuru incir sabah aç karnına yenmeli

LİF açısından zengin olduğu için, kabızlık sorununa iyi gelen, kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını destekleyen kuru inciri sabahları aç karnına yemek gerekiyor. Kuru inciri sabah yemek, sindirim sisteminin görevini başlatır. Ancak yemekten hemen sonra yenirse gaz yapar ve hazımsızlığa neden olur.

DERİN UYKU İÇİN BİR BARDAK SÜT

SÜTTE bulunan bolca kalsiyum, uykuya dalmakta zorlananlar için sihirli bir iksir görevi görmektedir. Yatmadan önce süt içerek uykuya kolayca dalar ve daha iyi dinlenmiş olarak uyanmayı garantilemiş olursunuz. Ilık süte az miktarda bal eklemek, etkisini güçlendirecektir.