Kimyon tohumu sindirime yardımcı olur

KİMYON, yemeklerden önce yağda hafifçe kavrulursa, yağa aromatik tadını verir ve yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlar. Ağır bir yemeğin üzerine çiğnenen kimyon tohumları, sindirime yardımcı olur. Kimyon tohumlarının çayı demlenip içilirse stresi azaltıp kan şekerini dengeler. Ancak tüketim miktarı günde iki fincanı geçmemelidir.

YORGUN CİLTLER BADEM YAĞI İLE TOPARLANIYOR

Akşamları temiz cildinize süreceğiniz birkaç damla tatlı badem yağı şişliği ve göz altı halkalarını azaltır. Cilde parlak bir görünüm verirken, cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Yüksek nemlendirici özelliklere sahiptir, aynı zamanda akneyi iyileştirir. Birkaç damla tatlı badem yağını avucunuzda ısıttıktan sonra masaj yaparak cildinize yedirin. Yarım saat sonra bir pamuğu nazikçe yüzünüzde gezdirerek fazlasını temizleyin.

BEYİN DOSTU UYKUSUZLUK DÜŞMANI CEVİZ

CEVİZ zengin E ve B6 vitamini içeriyle sinir sitemine olumlu yönde etki yapar. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenir, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan 2 saat önce yenilen 3-4 ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorunlarının çözümüne de yardımcı olur.