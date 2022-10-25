Karaciğere sonbahar detoksu

VÜCUTTA açığa çıkan zararlı maddeleri elimine eden karaciğerimiz de arınmayı ve yenilenmeyi hakkediyor. Yağ sentezi, protein sentezi gibi birçok görevi olan karaciğer bir biyokimya fabrikası ve bu nedenle genel sağlığımız için karaciğerin temizlenmesi çok önemli. Üstelik karaciğer detoksu, metabolizma hızının artmasına da yardımcı oluyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sonbahar aylarında karaciğerin temizlenmesi için detoks önerilerinde bulundu.

YAĞLANMA KARŞITI BADEM

BADEM; kalsiyum, magnezyum ve E vitamini içerir. Birçok lifi de barındırır. İçerdiği amino asit ve L-arginin ile karaciğerde temizleyici etki gösterir. E vitamini ve içeriğinde bulunan birçok antioksidan bileşenle karaciğer sağlığı için çok gereklidir. Günde 10-15 badem tüketebilirsiniz

ENZİM ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN LİMON

Limon karaciğer enzim üretimini destekler. Yüksek C vitamini içeren limon, güçlü bir bağışıklık sistemi ile karaciğer sağlığını korur. Limon, alkali bir özelliktedir; bu nedenle karaciğerde asitbaz dengesini korumaya da katkı sağlar.

TOKSİN TEMİZLEYİCİ PANCAR

PANCAR tam bir antioksidan deposudur. Kanın toksinlerden temizlenmesine destek verir. Karaciğer enzimlerini ve safrayı harekete geçirir. Karaciğer hücre yapılarının onarımı için de katkı sağlar.

EN HIZLI TOKSİN PARÇALAYICI SARIMSAK

SARIMSAK, karaciğerdeki toksinleri yok etmeye yardımcı olur. İçinde yer alan allisin ile güçlü bir antioksidanolan sarımsağın kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini gösteren bazı çalışmalar da mevcuttur.