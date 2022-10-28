Yeni Saç Yeni Hayat: Saç Ekim

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör kamuoyunda mevsim geçişlerinde saç ekimi yapılamayacağına yönelik bir anlayış olduğunu belirterek " Saç ekimi her mevsim yapılabilir. Ancak yapılacak olan ekim ameliyathane koşullarında, doktor gözetiminde, steril ortamda, ekim konusunda tecrübeli ve ehil ellerde yapılması hem ekimin başarısı hem de saç ekimi yaptıran hasta sağlığı açısından önem arz etmektedir." dedi.



● SAÇ EKİMİNDEN SONRA İLK HAFTA DİKKAT ETMEK ÖNEMLİ

YAZIN saç ektiren kişilerin bir hafta boyunca saçlarını sıcaktan ve güneşten koruması gerektiğini belirten Gülgör, " İşlemden sonra ilk üç gün ekilen köklerin tutunma evresidir. Bu dönemde çok dikkatli olunmalı, dinlenmeye çok özen gösterilmelidir. Baş herhangi bir yere vurulmamalı, ağır işlerden, spor aktivitelerinden, stresten ve heyecan artırıcı tüm faaliyetlerden kaçınılmalıdır. İlk bir hafta yüksek ve sert yastıkta sırt üstü yatınız. Yüzüstü veya yatma şekillerinden kaçınınız. Ekim bölgesini yastığa koymayınız. Sigara içilmesiyle kana karışan korbon monoksit, oksijenden 200 kat daha sıkı tutunur. Bu nedenle saç köküne giden oksijen miktarının azalması köke zarar verebilir. Saç ekiminden bir gün önce başlayarak ekimden dört gün sonrasına kadar sigara içilmemeli ya da olabildiğince azaltılmalıdır. Operasyondan sonra ilk üç gün alın bölgesine yoğun buz uygulaması yapınız" dedi.



● SAÇ EKİMİ SONRASI EKİLEN SAÇLAR DÖKÜLÜR MÜ?

SAĞLIKLI bir operasyon sonrası ekilen saçların uzadıktan sonra tekrar döküldüğü kellik oluşturduğu görülmemiştir. Donör bölge (ense ) dökülmemeye kodlanmış bölge olduğu içindir.



● SAÇ EKİMİNİN DOĞRU PLANLANMASI GEREKİR

SAÇ ekim operasyon öncesi donör alanı açıklık ve seyrekleşme olan bölgenin dağılım planlanması yapılmalı, kişiden ne kadar kök alınabileceğinin hesaplanıp dağılımının ayarlanması ameliyathane ortmıında doktor ve ekibi tarafından planlama aşamasında belirlenir.



● SAÇ ANALİNİZİ NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR?

SAÇ ekimi operasyonuna karar vermeden önce sağlıklı bilgi ve konsültasyon çok önemlidir. Saç dökülmesinin sebepleri ense bölgesinin verimliliği metabolik rahatsızlıklar veya hormonal bir rahatsızlıktan mı dökülüp dökülmediği tespit edilir. Operasyona karar verildiği takdirde kişinin gerekli kan tahlillerinin yapılmasından sonra çıkılacak sonuca göre operasyona karar verilir. Saç ekimi operasyonları steril koşullarda, tam donanımlı ameliyathanede yapılması ve profesyonel donanımlı tıbbi personeller tarafından yapılması uygundur.



● TANSİYON VE ŞEKER HASTALARI SAÇ EKİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?

TANSİYON hastası kişilerin saç ekimi operasyonu yaptırabilmesi için özellikle tansiyon takibini yapan doktorların onayı gerekmektedir. Onay ve son tetkikler sonrası kronik bir rahatsızlığı yoksa saç ekimi yapılabilmektedir. Şeker hastaları da aynı şekilde kontrol altında olduğu sürece ve doktorun onayını aldıktan sonra saç ekini operasyonu yaptırabilirler.



● YANIK VE YARA İZİ OLANLAR SAÇ EKİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?

YARA yanık vb izlere sahip kişilerde saç ekimi operasyonu öncesi bölgede kan dolaşımının aktif olup olmadığı ve dokunun kalınlığına göre operasyona karar verilir. Uygulama fue tekniğindeki gibi enseden alınarak transfer yapılır. Başarılı bir operasyon sonrası ekim yapılan saçlar çıkar. Yüzde 5'lik bir kayıpta normal sayılmaktadır.

ÇENE ALTI BÖLGESİNDEN SAÇ EKİLEBİLİR Mİ?

SAÇ ekimi operasyonu yaptırmak istiyorsunuz? Ama ensenizde yeterli greft yok. Bu gibi durumlarda yapılacak analiz sonrası eğer çene altı sakal bölgesi, saç ekimi için uygunsa bu bölgeden transfer yapılabiliyor. Uygunsa tabi ki başarılı bir operasyon planlaması yapılıyor.