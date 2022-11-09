  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı

Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışa çıkmasının ardından Altay taraftarı, kendilerine ayrılan misafir tribününün biletlerini kısa süre içinde bitirdi.

09.11.2022, 11:12

Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta maçında Altınordu, 13 Kasım Pazar günü Altay'ı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkmasının ardından Altay taraftarı, kendilerine ayrılan misafir tribününün biletlerini kısa süre içinde bitirdi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Derbide roller değişti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA