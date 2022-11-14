Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

HAVUÇ VE PANCAR SUYU

Bu kırmızı içecek, hayallerinizdeki ışıltılı cilt için ihtiyacınız olan tek şey. Bu meyve suyundaki her iki bileşen de oksidatif stresi önleyen bol miktarda antioksidan içerir.

Böylece yaşlanma belirtilerini, kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Bu meyve suyundaki lif, bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olur ve vücudu temizler.

1 adet pancar ve havucu güzelce soyun.



Daha sonra sert meyve sıkacağı ile sıkın.



Karışımınızı afiyetle tüketin.