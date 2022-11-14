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Haberler Sağlık Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

Cilt hücrelerini yenileyen ve cildi tazeleyen yöntemlerle cildinizi koruyabileceğinizi biliyor muydunuz? Hücrelerinizi yenileyerek, bebek gibi canlı ve kusursuz bir cilt için sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli uyku da gerekmektedir. Ama bazen cildinizin doğallığını korumak için bunları yapmak yetmeyebilir. İşte cildinizin doğallığı ve sağlıklı görünmesi için 5 güzellik sırrı...

14.11.2022, 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 16:56

Cildinizin hep genç kalmasını istiyorsanız hücrelerini yenileyip canlandırmanız gerekir.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

Cildinize bakım yaparak, düzenli beslenerek ve günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yaparak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

HAVUÇ VE PANCAR SUYU

Bu kırmızı içecek, hayallerinizdeki ışıltılı cilt için ihtiyacınız olan tek şey. Bu meyve suyundaki her iki bileşen de oksidatif stresi önleyen bol miktarda antioksidan içerir.

Böylece yaşlanma belirtilerini, kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Bu meyve suyundaki lif, bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olur ve vücudu temizler.

1 adet pancar ve havucu güzelce soyun.

Daha sonra sert meyve sıkacağı ile sıkın.

Karışımınızı afiyetle tüketin.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

BALLI VE LİMONLU SU

Güzelliğine düşkün olan her kadın güne ballı limonlu su içerek başlıyor. Her sabah ılık bir şekilde tüketilen ballı limonlu su, sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsakları çalıştırıyor.

Vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri dışarı atıyor. Cildi doğal yollardan nemlendirmenizi sağlıyor. Böylece daha aydınlık ve canlı bir cildiniz oluyor.

1 bardak ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve karıştırın.

Daha sonra her sabah düzenli olarak tüketin.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

SALATALIK DETOKS SUYU

Salatalıklar, oldukları serinletici ve nemlendirici sebzeler için bir nimettir. Bol miktarda su içeren salatalık, kafeik asit ve askorbik asit ile birçok vitamin ve mineral açısından da zengindir.

Bu detoks suyunu yudumlamak, tahriş olmuş cildinizi sakinleştirir, kızarıklığı azaltır ve lekeleri de tedavi eder. Onun kadar cilde nem depolayan başka bir şey yoktur. Salatalık detoks suyuna biraz da nane ekleyerek cildinizin ferahlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Öncelikle 1 adet salatalığı ve 1 adet limonu iyice yıkadıktan sonra birkaç parçaya dilimleyip 1 litre suyun içerisine koyun.
Ardından 7-8 yaprak taze naneyi yıkayın ve suyun içerisine ekleyin.

Suyu demlenmeye bırakın.

Gün içerisinde tüketin.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

ELMA SUYU

Cildinizin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız her gün mutlaka 1 bardak elma suyu için. İçerisinde A vitamini, C vitamini, B kompleksi ve potasyum barındıran Elma suyu, güzelleşmek için müthiş bir kaynak.

Elma cildi gençleştirir ve içerdiği yüksek miktarda antioksidan nedeniyle sağlıklı bir ışıltı verir. Elma yemek, eşit olmayan bir cilt tonunu düzeltmenize yardımcı olabilecek iyi miktarda lif de sağlayacaktır.

Elma dilimleri katı meyve sıkacağına atarak suyunu çıkarın.

Dilerseniz içerisine tarçın ekleyin.

Daha sonra tüketin.

Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

YEŞİL ÇAY

Kateşinler açısından zengin ve antioksidanlarla yüklü bir fincan yeşil çayı yudumlamak, yaşlanma ve oksidatif stres belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Akneye meyilli cildi yatıştırır ve tekrar oluşmasını engeller. Yeşil çay ayrıca güneşten zarar görmüş cildi onarır ve koyu lekeleri giderir.

Demliğin içerisinde suyu kaynatın.

Yeşil çay yapraklarını içine atıp altını kapatıp demlenmeye bırakın.

5-6 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz

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