Bebek gibi bir cilt için 5 güzellik sırrı!

Cildinizin hep genç kalmasını istiyorsanız hücrelerini yenileyip canlandırmanız gerekir.
Cildinizin hep genç kalmasını istiyorsanız hücrelerini yenileyip canlandırmanız gerekir.
Cildinize bakım yaparak, düzenli beslenerek ve günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yaparak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz.
HAVUÇ VE PANCAR SUYU
Bu kırmızı içecek, hayallerinizdeki ışıltılı cilt için ihtiyacınız olan tek şey. Bu meyve suyundaki her iki bileşen de oksidatif stresi önleyen bol miktarda antioksidan içerir.
Böylece yaşlanma belirtilerini, kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Bu meyve suyundaki lif, bağırsak hareketlerinizi düzenlemeye yardımcı olur ve vücudu temizler.
1 adet pancar ve havucu güzelce soyun.
Daha sonra sert meyve sıkacağı ile sıkın.
Karışımınızı afiyetle tüketin.
BALLI VE LİMONLU SU
Güzelliğine düşkün olan her kadın güne ballı limonlu su içerek başlıyor. Her sabah ılık bir şekilde tüketilen ballı limonlu su, sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsakları çalıştırıyor.
Vücutta biriken ödem ve toksin gibi zararlı maddeleri dışarı atıyor. Cildi doğal yollardan nemlendirmenizi sağlıyor. Böylece daha aydınlık ve canlı bir cildiniz oluyor.
1 bardak ılık suyun içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve karıştırın.
Daha sonra her sabah düzenli olarak tüketin.
SALATALIK DETOKS SUYU
Salatalıklar, oldukları serinletici ve nemlendirici sebzeler için bir nimettir. Bol miktarda su içeren salatalık, kafeik asit ve askorbik asit ile birçok vitamin ve mineral açısından da zengindir.
Bu detoks suyunu yudumlamak, tahriş olmuş cildinizi sakinleştirir, kızarıklığı azaltır ve lekeleri de tedavi eder. Onun kadar cilde nem depolayan başka bir şey yoktur. Salatalık detoks suyuna biraz da nane ekleyerek cildinizin ferahlamasına yardımcı olabilirsiniz.
Öncelikle 1 adet salatalığı ve 1 adet limonu iyice yıkadıktan sonra birkaç parçaya dilimleyip 1 litre suyun içerisine koyun.
Ardından 7-8 yaprak taze naneyi yıkayın ve suyun içerisine ekleyin.
Suyu demlenmeye bırakın.
Gün içerisinde tüketin.
ELMA SUYU
Cildinizin ışıl ışıl bir görüntüye sahip olmasını istiyorsanız her gün mutlaka 1 bardak elma suyu için. İçerisinde A vitamini, C vitamini, B kompleksi ve potasyum barındıran Elma suyu, güzelleşmek için müthiş bir kaynak.
Elma cildi gençleştirir ve içerdiği yüksek miktarda antioksidan nedeniyle sağlıklı bir ışıltı verir. Elma yemek, eşit olmayan bir cilt tonunu düzeltmenize yardımcı olabilecek iyi miktarda lif de sağlayacaktır.
Elma dilimleri katı meyve sıkacağına atarak suyunu çıkarın.
Dilerseniz içerisine tarçın ekleyin.
Daha sonra tüketin.
YEŞİL ÇAY
Kateşinler açısından zengin ve antioksidanlarla yüklü bir fincan yeşil çayı yudumlamak, yaşlanma ve oksidatif stres belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.
Akneye meyilli cildi yatıştırır ve tekrar oluşmasını engeller. Yeşil çay ayrıca güneşten zarar görmüş cildi onarır ve koyu lekeleri giderir.
Demliğin içerisinde suyu kaynatın.
Yeşil çay yapraklarını içine atıp altını kapatıp demlenmeye bırakın.
5-6 dakika demlendikten sonra tüketebilirsiniz