Akciğeri temizleyen çaylarla taze bir nefes

Akciğerleri temizlemek için doğru beslenme alışkanlığı kazanmak ve sigara gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak atılacak ilk adımdır. Toksinleri atmaya yardımcı olan besinler ve içecekler tüketerek akciğerlerinizi zararlı birikimlerden temizleyebilirsiniz. Akciğer detoksu yapmak için bitkisel karışımlardan faydalanabilirsiniz.

KEÇIBOYNUZU ÇAYI

AKCIĞERLERI sigaradan temizlemek için keçiboynuzundan faydalanabilirsiniz. Sigara içiyorsanız keçiboynuzu çayı tüketerek sigaranın bıraktığı toksinleri atabilirsiniz. 5 tane keçiboynuzunu 1 litre suyun içinde kaynatıp süzdükten sonra elde ettiğiniz suyu gün içinde tüketebilirsiniz.

SARIMSAK ÇAYI

KAYNAMIŞ suda bekleteceğiniz dövülmüş sarımsaklarla antioksidan sarımsak çayı demleyebilirsiniz. Sarımsağı sebzelerle beraber pişirerek tüketebileceğiniz gibi yemeklerinizin yanında çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Günde bir baş sarımsak tüketimi, doğal antibiyotik etkisi göstererek akciğerlerinizi temizleyecektir. Akciğeri temizleyen mucize karışım tarifi olarak kaynamış suya esmer şeker, zencefil, zerdeçal ve sarımsak eklemeyi deneyebilirsiniz.

KEKIK ÇAYI

AKCIĞER temizleyici bileşikler açısından çok zengin olan kekiğin çayını tüketerek akciğer detoksu yapmak mümkün. Günde 2 bardak kekik çayı tüketebilirsiniz. Taze veya kuru kekiği bir bardak kaynamış suyun içinde beş dakika kadar demleyip içebilirsiniz.

LIMON ÇAYI

1 limonun suyunu bir bardak suya sıkıp sabahları içmek akciğerinizin temizlenmesine yardımcı olabilir.

ELMA ÇAYI

tane elmayı kabuklarıyla birlikte dörde bölün, çekirdeklerini ayıklayın. 1 kök zencefil, 1 kök zerdeçal, 2 çubuk tarçın ve 5 karanfili elmalarla birlikte bir tencerede kaynatın. Karışımı süzün ve cam bir kavanoza alın. Hazırladığınız bu karışımı sabah akşam ısıtarak tüketebilirsiniz

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

GÜNDE 2 ila 3 bardak meyan kökü çayı içmek akciğerinizi temizlemenize yardımcı olacaktır. 1 tatlı kaşığı meyan kökünü bir bardak kaynamış suya atıp 5 dakika demledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

GRİP VE NEZLENİN LEZZETLİ İLACI SALEP

Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri olan salep, lezzetinin yanı sıra insan sağlığı için çok faydalıdır. Soğuk havalarda sıklıkla tüketilen ve içerisinde yüksek miktarda kalsiyum, potasyum ve C vitamini bulunduran salep bağışıklık sistemini güçlendirip grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir. Bronşit gibi hastalıklar yüzünden yaşanan öksürüğü keser ve boğazların yumuşamasını sağlar. Soğuk havalarda içildiği zaman vücut sıcaklığını artırır.

ÖKSE OTUNU DİKKATLİ KULLANMAK SAKİNLEŞTİRİYOR

ÖKSE otu, doğru yöntemlerle ve kararında tüketildiğinde hem fizyolojik hem psikolojik pek çok rahatsızlık için önemli bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Başta stres, depresyon, anksiyete ve uykusuzluk sorunlarına karşı etkili bir tedavi aracı olarak kullanılıyor. Sinir sistemini yatıştırıyor ve hem fizyolojik hem de psikolojik olarak rahatlık ve sakinlik sağlıyor. Ancak ökse otunun aşırı bir şekilde veya hatalı kullanması oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.