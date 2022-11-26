Başarı için erken teşhis çok önemli

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Emot Plus Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aykas, "Meme kanserine bağlı ölümler kadınlarda kanserden ölümlerin 2'nci sırasını oluşturmaktadır.

8'DE 1 RİSK BULUNUYOR

Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis tedavide başarıyı getirmektedir. Bu yüzden düzenli kontroller önem arz etmektedir" dedi. Doç. Dr. Aykas meme kanseri hakkında bilgiler verdi.

Her sekiz kadından bir tanesinin hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riski olduğunu belirten Doç. Dr. Aykas, "Genellikle menopoz başlangıcında ve menopozdan sonra kadınlarda meme kanserini daha sık görüyoruz. Meme kanseri için bir takım risk faktörleri var. Özellikle kadınlık hormonu olan östrojene çok maruz kalmak bunların başında geliyor. Erken yaşta adet görmeye başlayan, geç menopoza giren, doğum yapmamış kadınların östrojen etkisine daha fazla maruz kaldıkları için risklerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Yine obez olan, sigara ve alkol tüketen kadınlarda meme kanseri riski artmakta. Aile de meme kanseri öyküsü ve genetik yatkınlık da meme kanseri için ciddi risk faktörleridir" dedi.

TARAMA PROGRAMLARI

Her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Aykas, "20 yaşından büyük kadınlara üç yılda bir meme muayenesi, 40 yaşından büyük kadınlara ise her yıl meme muayenesi ve mamografi çekilmesini öneriyoruz. Bu amaçla, bazı tarama programlarını Sağlık Bakanlığı düzenli bir şekilde yürütmekte" dedi.

MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM

MEME kanseri tanısı konmuş hastanın tedavisinin nasıl olacağının genel cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve plastik cerrahi uzmanlarının oluşturduğu konsey tarafından belirlendiğini söyleyen Doç. Dr. Aykas, ameliyat ameliyat sonrası oluşabilecek defektlerin onkoplastik cerrahi prensipleri ile plastik cerrahi uzmanının da dahil olduğu ameliyatla hastanın kendisine ait dokular yada implantlarla düzeltildiğini ve EMOT Plus Hastanesi'nin bu konuda ciddi bir alt yapısı olduğunu ifade etti.