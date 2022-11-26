İZTÜ Galen Hastanesi’nden büyük hizmet

İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ) Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği açıldı. Kliniğin açılması nedeniyle İZTÜ Galen Hastanesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

DÜNYADA SAYILI MERKEZDE

Toplantıya İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İZTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, İZTÜ Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, İZTÜ Tınaztepe Buca Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serhat Gür, Tınaztepe Sağlık Grubu Sağlık Hizmetleri Müdürü Dr. Serap Uluırmak ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını İZTÜ Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, "Yüzey takip sistemi, 4 boyutlu bilgisayarlı tomografi, solunum kontrol sistemi, 6 boyutlu tedavi masası gibi ileri teknolojik özellikleri olan bir sistemi kliniğimize getirdik. Bu sistem sayesinde, kanserli hastalarımızı yüzey tanıma radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi, stereotaktik tedaviler gibi en ileri tekniklerle tedavi etmekteyiz. Dünyada sayılı merkezlerde olan bu sistemi ülkemize getirerek hastalarımızın hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz. Amacımız uluslararası kalite standartlarında, çağdaş, etkili, verimli, etik değerlere uygun, toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti ön planda tutarak, kalitemizi sürekli artırmaktır" dedi.

"Yoğunluk ayarlı radyoterapi, solunum kontrolü eşliğinde radyoterapi, stereotaktik radyoterapi ve radyocerrahi, yüzey tarama kılavuzluğunda radyoterapi yaptığımız işlemler arasında yer almaktadır" diyen Prof. Dr. Alıcıkuş, " Bu sistem bize hassas tedavi pozisyonlama ayarlaması yapmamızı, hareketi takip edebilmemizi ve çok daha güvenli bir tedavi oluşturmamızı sağlıyor" dedi.