Saç ekiminde doğru bilgi başarıyı artırıyor

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimine karar verilirken bazen aylar süren araştırmalar yapıldığını, ancak buna rağmen bazen verilen yanlış kararlar sonucu istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi. Saç ekiminin her mevsimde yapılabileceğini söyleyen Gülgör, saç ekimi operasyonu öncesi doğru bilgi net yaklaşımın önemine değindi.

BİR AY BERE TAKILMAMALI

Saç ekiminin her mevsim yapılabildiği gibi kış aylarında da özellikle İzmir'de havaların serin olmasından dolayı tercih edildiğini söyleyen Gülgör, "Kış aylarında ilk haftalarda özellikle yağmur ve kar yağışından iyi korunmak gerekiyor. Saç ekimi sonrası uygun bir şapka takılması önerilebilir ancak özellikle bir ay kadar bere takılmasından uzak durulmalıdır" dedi.

Saç ekimi dikkat ve özen gerektiren cerrahi operasyon olduğunu belirten Gülgör, "Önemli noktalardan birisi ekibin tecrübesi ve ekimin yapılabilecek merkezin donanımıdır. Saç ekimi bir ekip işi olması nedeniyle doktorun ve tecrübeli ekibin seçimi başarıyı artıracaktır. Saç ekiminin steril ve tam donanımlı ameliyathane ortamında yapılması önemli" dedi. Yasemin Gülgör, saç ekiminde yapılacak saç saç çizgisinin doğal görünmesi, saç sıklığı ve saç yönleri yaşa ve yüze uygun şekilde belirlenerek doğal bir görünüm kazandırılmasının, saç ekiminde başarının önemli belirleyicisi olduğunu ifade etti.

BAKIM SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ

SAÇ ekimi sonrası bakım süreci bilgilendirmesinin operasyon sonrası mutlaka detaylı bir şekilde anlatılması gerektiğini söyleyen Gülgör, " Başarısız ekimlerin nedenlerinden biride işlem sonrası bakımların yanlış yapılmasıdır. Bu anlamda saç ekim operasyonu sonrası uzmanınızla irtibatı kesmemek önemli. Kişilerin aklına takılan bir konuda ekibe rahatlıkla ulaşabilmesi başarıyı artırmaktadır. Ayrıca aylık belli periyotlarda saçların gelişimini destekleyecek olan PRP ve mezoterapi gibi yardımcı tedavilerin düzenli ve aksatılmadan yapılması başarıyı artırmaktadır" dedi.

ÇENE ALTI BÖLGESİNDEN SAÇ EKİLEBİLİR Mİ?

SAÇ ekimi operasyonu yaptırmak istiyorsunuz, ama ensenizde yeterli greft yok. Bu gibi durumlarda yapılacak analiz sonrası eğer çene altı sakal bölgesi, saç ekimi için uygunsa bu bölgeden transfer yapılabiliyor. Uygun olması durumunda başarılı bir operasyon planlaması yapılıyor.

GREFT SAYISI VERMEK DOĞRU DEĞİL

SAÇ muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkat alınmaması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, "Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. OPERASYON sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterir. Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır" diye konuştu.