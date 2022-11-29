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Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazları

29.11.2022

Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazları

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Kahvaltıda bazı besinlerin mutlaka soframızda yerini alması gerekiyor. İşte kahvaltıda olmaz ise olmaz olan 8 besin:

1- KARBONHİDRAT: Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı.

2- SÜT ÜRÜNLERİ: Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır.

3- ZEYTİN: Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı kişiye özeldir.

4-YUMURTA: Yumurta kahvaltı sofranızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir.

5-KURU KAYISI: Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Kabızlık probleminiz varsa her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz.

6-YEŞİLLİK: Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.

7-MEYVE: Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lif ile sindirim işlevini de rahatlatırlar.

8-BADEM, FINDIK, CEVİZ: Bu yağlı tohumların içerdiği fito kolesterol kaynağı hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin fibiril üretimine katkıda bulunacaktır.

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