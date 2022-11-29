Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazları

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinin başında geliyor. Kahvaltıda bazı besinlerin mutlaka soframızda yerini alması gerekiyor. İşte kahvaltıda olmaz ise olmaz olan 8 besin:

■ 1- KARBONHİDRAT: Kahvaltınızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı.

■ 2- SÜT ÜRÜNLERİ: Kahvaltınızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır.

■ 3- ZEYTİN: Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı kişiye özeldir.

■ 4-YUMURTA: Yumurta kahvaltı sofranızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir.

■ 5-KURU KAYISI: Kahvaltıda kuru kayısı, kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Kabızlık probleminiz varsa her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz.

■ 6-YEŞİLLİK: Kahvaltıda yeşillikler de hem hazmın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.

■ 7-MEYVE: Meyveler vitamin ve mineral deposu olarak anılsa da içerdikleri yüksek oranda lif ile sindirim işlevini de rahatlatırlar.

■ 8-BADEM, FINDIK, CEVİZ: Bu yağlı tohumların içerdiği fito kolesterol kaynağı hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin fibiril üretimine katkıda bulunacaktır.