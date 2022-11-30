Aşırı tuzlu beslenmek stresi artırıyor!

Fazla tuz tüketiminin sağlığa olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyor. Yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre fazla tuz içeren bir diyetin vücuttaki stres seviyesini arttırabileceğini ortaya çıkardı. Kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinin derinlemesine çalışılmasına karşın, yüksek tuzlu beslenmenin insan davranışını nasıl etkileyeceği konusunda pek bilgi yoktu.

YÜZDE 75 ARTIŞ

Bu konuyu araştırmak için Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, genelde düşük tuzlu beslenen farelere, insanların tipik tuz tüketimini yansıtacak şekilde yüksek tuzlu gıdalar verdi. Farelerle yapılan çalışmadan elde edilen veriler, tuz içeriği yüksek bir diyetin stres hormonu seviyesini %75 oranında arttırdığını gösterdi. Araştırmacılar bu sonuçların, tuz tüketimine ilişkin halk sağlığı politikalarının gözden geçirilmesinin önünü açabileceğini düşünüyor.

TANSİYONU YÜKSELTİYOR

TAVSIYE edilen günlük tuz tüketimi 6 gramdan daha az. Ancak birçok insan günde 9 gram tuz tüketiyor. Ülkemizde de geçmiş 18 grama kadar çıkan günlük tuz tüketimi, yapılan çalışmalar neticesinde 10 gramın altına kadar düştü. Tavsiye edilenden fazla tuz tüketmek tansiyonu arttırabiliyor, bu da kalp krizi, inme ve vasküler demans riskinin artmasına yol açıyor.