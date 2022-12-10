Kanser aşıları tedavide ‘yeni umut’ olabilir mi?

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi Galen Hastanesi'nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay Akman akciğer kanserinde aşı kullanımı ile yapılmış çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildiğini belirterek rutin kullanıma girebilmesi için daha çok vakayı içeren geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinin hem ülkemizde hem de dünyada kanser ilişkili ölümlerde ilk sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Tülay Akman, "Ülkemizde 2020 verilerine göre 41 bin 264 (34 bin 207 erkek, 7 bin 57 kadın) kişinin akciğer kanser tanısı aldığı, 37 bin 70 kişinin de akciğer kanserinden öldüğü bilinmektedir. Ülkemizde yüzde 17.6 sıklık oranı ile sık görülen kanserdir" diye konuştu.

SİGARA RİSK FAKTÖRÜ

SİGARA kullanımının akciğer kanseri için önemli risk faktörü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akman, "Akciğer kanseri tanısı alanların yüzde 90'dan fazlasında sigara içme öyküsü görülmektedir. Bırakmanın teşvik edilmesi ile kanser gelişimi ve kansere bağlı ölüm riski azaltılabilir. Yapılan çalışmalarda sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra, akciğer kanseri riskinin yüzde 50'den fazla oranda azaldığı görülmektedir" dedi.

DİĞER AŞILARDAN FARKLI

ERKEN evrede tanının önemine değinen Prof. Dr. Akman, "Erken evrede tanı alan akciğer kanseri hastalarında sağ kalım oranları ileri evre hastalığa göre çok daha yüksektir" şeklinde konuştu. "Tedavide cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik akıllı ilaçlar kullanılabilir" diyen Prof. Dr. Tülay Akman, immünoterapinin bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüolduğunu söyledi.

Kanseri tedavi eden aşılar hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Tülay Akman, "Bu aşılar, bizi enfeksiyonlardan koruyan bakteri ve virüslere karşı geliştirilmiş aşılardan farklıdır. Kanser tedavisinde kullanılan aşılar, kanserden koruyan HPV aşısı ve hepatit B aşılarından da farklıdır. Kanser aşıları tümör yüzeyinde bulunan antijenleri içerir. Kanser aşıları kişinin kendi tümöre özgü antijenlerine karşı kişiye özel olarak üretilir. Kanser aşısı, hastaların bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi, bağışıklık sistemini tümör hücrelerini tanıması ve yok etmesi için hazırlamayı amaçlar. Küba aşısı CimaVax VE UCPVax aşısı kullanımda olan kanser aşılarıdır" diye konuştu.