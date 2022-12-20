Mucize arılar

ARILAR tarafından üretilen bal kadar propolis, polen ve süt de sağlık açısından insanlara çok sayıda fayda sağlar. Arılar tarafından üretilen bal, polen, arı sütü, propolis gibi ürünler binlerce yıldır bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve tedavi amacıyla kullanılıyor. Günümüze kadar gelen bu ürünler, yirmi birinci yüzyıl insanına da sağlık anlamında katkı sunmaya devam ediyor.

SÜT

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

A, B, C, D, E ve K vitaminlerini içeren arı sütü bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını destekler. Mevsim geçişlerinden anında etkilenen bir bünyesi olanlar, arı sütü tüketerek hastalıklardan uzak kalabilir. Güçlü bağışıklık sistemi ile vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışması sağlanır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Kolesterol değeri yüksek çıkan kişilerin arı sütü ile beslenmesi, bu değeri sağlıklı rakamlara indirecektir. Yüksek kolesterol kalp hastalıklarına davetiye çıkaracağı için arı sütü ile daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilirsiniz. Öncesinde doktor onayı almak lazımdır.

VÜCUDA ENERJİ VERİR

İnsanların üretemediği amino asitleri içeren arı sütü, kişilerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılar. Arı sütü dinamik olmak ve daha dinç yaşamak için tercih edilebilir. Nasıl ki bal vücut direncini yükselterek kişilere enerji veriyorsa; arı sütü de baldan daha kuvvetli etkilere sahiptir.

GÜNLÜK SADECE 1 GRAM

Çocuklarda arı sütü kullanımı kesinlikle doktor onayı ile olmalıdır. 1 yaşın altındaki bebeklere arı sütünün verilmesi tehlikelidir. Arı sütü günlük 1 gram olacak şekilde tüketilmelidir. Dileyenler bal ile karıştırıp arı sütünün faydalarını alabilir. Gün içinde içeceğiniz sütün ya da içme suyunun içine eklenebilir. Yoğurt üzerine de çok az eklenerek arı sütünü tüketebilirsiniz. Ayrıca arı sütü kapsülleri de piyasada yer almaktadır. Bu kapsülleri doktora danışarak kullanmanız daha sağlıklı olur.

PROPOLİS

İÇECEKLERE KATARAK TÜKETEBİLİRSİNİZ

Propolis ham halde tüketilmeye uygun değildir. Bunun nedeni ise propolisin kovandan çıkarıldığı halinin sert olmasıdır. Propolis işlendikten sonra farklı tüketim formlarında satılır. Bazı propolisler damla şeklinde tüketiciye ulaşır. Bu tür propolisler su, kahve, çay, meyve suyu, süt gibi içeceklere katılarak tüketilir. Propolisin suda çözünmeyen halini yoğurt, bir parça ekmek, pekmez, meyve püresi gibi besinlere damlatarak kullanabilirsiniz. Balla karışık olarak satılan propolisler çay ya da tatlı kaşığı ile doğrudan tüketilebilir. Propolisin şurup, tablet, gargara, sprey şeklinde tüketilen çeşitleri de bulunur.

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNİ AZALTIR

Propolisin kanserle ilgili olumlu etkilerinden biri kemoterapinin olumsuz yan etkilerini azaltmasıdır. Ülkemizde yapılan bir araştırma ile kemoterapi ilaçlarının böbrek, karaciğer ve testislerde yarattığı tahribata karşı propolis kullanımının etkileri gözlemlendi. Çalışma sonucunda propolisin kemoterapi tedavisi sırasında görülen bu zararları azalttığı kanıtlandı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

Pek çok sağlık sorununa iyi geldiği araştırmalarla tespit edilen propolis ağız ve diş sağlığı alanında da olumlu etkileri ile dikkat çekmektedir. Ağız ve diş sağlığının sık görülen ve diş kaybına neden olabilen diş çürüklerine karşı propolis kullanılabilir. Virüs, bakteri ve mantarlara karşı etkili olan propolis mikropları yok etme konusunda etkisini ispat etmiştir. Bunun yanı sıra ağız ülseri, aftlar, diş eti iltihabı, hassasiyeti ve çekilmesi propolisin tedaviye katkıda bulunduğu diğer ağız ve diş sağlığı komplikasyonları arasında yer alır.

UÇUKLARA KARŞI ETKİLİ

Yapılan araştırmalara göre krem formundaki propolis, uçukların iyileşmesine olumlu katkıda bulunur. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre propolis özleri uçuk nedeni olan Herpes Simpleks Tip 1'e karşı etkilidir.

POLEN

SİNİRLİLİK SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Yapılan araştırmalara göre arı poleni tüketen kadınların yüzde 71'inde menopozla ilgili yaşadıkları sorunlarda iyileşmeler görüldü. Polen tüketen kadınların psikolojisinin rahatladığı gözlemlenirken sinirlilik seviyelerinde düşüş tespit edildi. Çalışmaya katılan kadınların eklem ağrıları azalırken kötü kolesterollerinde düşüş iyi kolesterollerinde ise yükselme gözlemlendi.

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAR

Arı poleni kullanımının kesik, sıyrık gibi yara ve yanıklar üzerinde olumlu etkilerde bulunabilir. Yapılan bazı araştırmalarda arı poleni barındıran kremlerin yaraların iyileşmesine katkıda bulunduğu ve yaralardaki mikropları öldürerek yara bölgesinde enfeksiyon oluşma riskini azalttığı tespit edilmiştir.

KANSERE KARŞI KULLANILABİLİR

Bazı arı ürünlerinin farklı kanser tümörleri üzerinde etkili olabileceği 2014 yılında yapılan bir çalışma ile ortaya konmuştur. Arı poleni de kanser tümörlerini etkileme potansiyeli bulunan arı ürünleri arasında yer alır. Arı poleninin kanserli tümörleri öldürmesinin yanı sıra kanser oluşmasını engellemesi bakımından da etkileri olduğu düşünülmektedir.

BESİNLERLE KARIŞTIRILABİLİR

Arı poleni doğrudan tüketileceği gibi farklı besinlerle karıştırılarak da kullanılabilir. Genellikle başka yiyeceklerle karıştırılarak tüketimi daha yaygındır. Yoğurtla karıştırarak, salatalara ekleyerek ya da farklı içeceklere katılarak tüketilmesi hem kolay hale gelir hem de sindirim sisteminizde daha hızlı aktive olur. Poleni keyifle tüketmek için balla birlikte ekmeğe sürerek tüketebilirsiniz. Özellikle çocuklarınız bu sayede poleni daha rahat ve keyifle tüketebilir. Poleni ballı sütle tüketmek de keyifli bir yöntem olabilir. Smoothie ve sütlaç gibi tatlılara katmak da polen tüketiminin kolay ve lezzetli yöntemlerindendir.

BAL

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER

Bal saçların dökülmesini önlediği gibi hızlı uzamasını da destekler. Banyonun sonlarına doğru hafif su ile birlikte saçlara uygulanması ve sonrasında durulanması büyük fark yaratır. Haftada bir uygulanacak saç bakım maskesi ile saç görünümü önemli derecede iyileşir.

BEYNİN VERİMİNİ ARTIRIR

Balın beyne faydaları da bulunmaktadır. Bal içerisindeki kalsiyum sayesinde beynin daha verimli çalışmasına yardımcı olur ve hafızayı güçlendirir. Şifalı besin balın gözün görme gücüne de olumlu etkisi vardır. Nar suyu ile karıştırıldıktan sonra göze sürme gibi çekilmesi sonucunda daha keskin ve iyi görmek mümkün olur.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI

Zencefilli balın faydaları özellikle solunum yollarını olumlu yönde etkiler. Astıma karşı etkilidir. Balın mideye etkisi olumlu yöndedir ve sindirimi kolaylaştırır. Her gün tarçın ve bal karışımı tüketmek diyet yapmak isteyenler için pratik ve sağlıklı bir yöntemdir. Karışım metabolizmayı hızlandırır ve şeker isteğini azaltır.

ASLA KAYNATMAYIN!

Bal-kaymak, bal-tereyağı birbirine en yakışan ikililerdir. Kahvaltıda özellikle kızarmış bir dilim ekmekle birlikte fındık kadar tereyağının üzerine 1 tatlı kaşığı balı sürüp afiyetle yiyebilirsiniz. Balın doğal özelliklerini kaybetmemesi için asla kaynatmayın. Kaynar sıcaklıktaki çay, süt gibi içeceklere eklemeyin. Balı, ılık süte, ılık bitki çaylarının içine koyabilirsiniz. Şeker yerine tatlılara bal kullanacaksanız şerbet yapmak için balı suyla kaynatmayın. Kaynadıkça hem tadı hem rengi hem de faydaları kaybolur. Ilık suyun içinde eriterek kullanabilirsiniz.