Çikolata kistine dikkat!

Çikolata kisti, kadınlarda sıklıkla görülen bir durum. Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cavit Mete Tarcan, çikolata kisti hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

● Çikolata kisti (Endometrioma) nedir? Rahim içi zarının, rahim dışında oluşmasına endometriozis denir. Normalde sadece rahim içinde bulunan, adetten sonra kalınlaşarak bebeğin yerleşmesini sağlayan ve her adet dönemin atılarak yenilenen bu endometrium dokusunun yumurtalıklarda bulunması aynı şekilde adet benzeri kanamalara yol açarak yumurtalık içinde koyu eski kahve renkli kan birikmesi sonucu çikolata kistine yol açar. Bu kistlerin içerisinde biriken sıvının eski adet kanı gibi koyu kıvamda ve rengi çikolata rengine benzemesi nedeniyle böyle adlandırılır. Endometriozis 7-8 kadından birinde vardır 5'te birinde çikolata kisti bulunmaktadır.

MUAYENEDE SAPTANABİLİR

● Belirtileri nelerdir? Çikolata kisti olan hastalarda da endometriozisin tüm belirtileri (ağrı, infertilite) görülebilir. Bazı hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir. Normal jinekolojik muayenede saptanabilir. ● Tedavisi nasıl yapılır? Endometriozisin kalıcı bir tedavisi bulunmuyor. Hangi tedavi yapılırsa yapılsın bireysel farklılıklar göstermekle birlikte, endometriozisin 2 yıllık tekrarlama sıklığı yüzde 20 dolayındadır. İlaç tedavisi veya cerrahi yöntem gibi tedavilerin amacı, şiddetli ağrıyı gidermek ve varsa infertiliteyi (kısırlık) ortadan kaldırıp kadının hamile kalmasını sağlamaktır.

KAPALI YÖNTEMLE YAPILABILIR

CERRAHİNİN kapalı yapılması hem sonuçlar hem de hasta rahatlığı yönünden karın açılarak yapılmasına oranla daha iyidir. Ameliyat sırasında çikolata kistleri yumurtalıklara zarar vermeyecek şekilde çıkarılmalı, yapışıklıklar açılmalı ve diğer endometriozis odakları yok edilmelidir. Muayene sırasında tesadüfen çikolata kisti saptanan hastaları bir süre takip etmek en doğru yaklaşımdır. Ameliyat öncesinde yumurtalık kapasitesi değerlendirilmeli ve yumurtalık kapasitesi düşük ve çocuksuz kadınlarda mümkün olduğunca ameliyattan kaçınılmalıdır.