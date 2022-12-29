Geleceğin sağlık turizmi merkezi İzmir olacak

Covid - 19 pandemisi başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi. Hayat durma noktasına geldi. Fakat, şartlar ne olursa olsun cansiperane görev başında olan tek bir alan vardı: Sağlık sektörü. Gerek devlet, gerekse özel sağlık alanında mücadele tam gaz devam etti. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından güvenlik görevlisine, tıbbi sekreterinden temizlik görevlisine tüm sağlık sektörü çalışanları günlerce evlerine gidemediler, çocuklarını, ailelerini göremediler, sedye üstünde uyudular. Bu süreçte en büyük savaşı sağlık sektörü verdi.

REKABET KALİTEYİ ARTIRIR

Kamu hastanelerinden, üniversite hastanelerine ve özel sektöre kadar herkes bu dönemde vatandaşın sağlığı için olağan üstü çaba ve gayret göstererek büyük bir savaş verdi. Sağlıkta özelliklede pandemi döneminde anlaşıldı ki özel sağlığın ve özel hastanelerin sağlıktaki başarısı ve katkısı inanılmazdı.

Şu bir gerçek artık, gerek sağlıkta gerekse eğitimde özel, bu ülkenin gerçeği.

Özel hastanelerin çoğalması beraberinde rekabeti de getirdi. Hastanelerimiz ileri teknolojide Avrupa'nın lideri konumuna geldi. Hekimlerimizin el beceri ve başarılı ameliyatları, teşhis ve tedavide inanılmaz düzeyde. Bu sıkıntılı dönemlerden geçerken ülkemizin de etkilenmemesi kaçınılmazdı.

Buna rağmen özel sağlıkta kazanımlar tekrar yatırımlara dönüştü. Geçtiğimiz hafta bu alandaki gelişmeleri ve yatırımları başta Yeni Asır Sağlık olmak üzere gazetelerde haberleştirdim.

2022 yılı sağlıktaki bazı yatırımları ve hastane yönetim kurulu başkanlarının söylemlerinden kısa kesitlerle hatırlayalım.

OKUL SAYISINI ARTIRDILAR

Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Özer Gürbüz, İzmir`in ilk özel hastanelerinin kurucusu.

Bayraklı Batı Anadolu Central Hospital ve Batı Anadolu Mersinli Central Medical ile bölgenin ilklerinden olma özelliğini taşıyor.

Sağlık turizminde Çeşme Çiftlikköy'deki gruba ait otel ile hastalarına konaklama imkânı sağlıyor. Eğitim seferberliği ile okul sayısını 4`e çıkararak Türkiye`nin gelecekteki ara eleman sıkıntılarına çözüm üretiyor.

Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz: 2021 yılı sonunda İzmir'in yarımadaya açılan kapısı Balçova'da Ekol Balçova Tıp Merkezi'ni hayata geçirdi. Bu yılın ortalarında ise kuzey İzmir bölgesinde sağlık hizmeti veren Özel Sada Hastanesi'ni satın alarak Ekol Sağlık Grubu bünyesine kattı. Yılbaşından hemen sonra Çiğli'deki kampüse ilave Kadın Hastalıkları ve Doğum hastanesi de açılıyor. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur: 2018 yılında kurulan ve 2020 yılında ilk öğrencilerine kapılarını açan İzmir Tınaztepe Üniversitesi ile ilgili de önemli bir aşamayı bu yıl tamamladı.

Grubun bünyesinde bulunan hastaneler, üniversite ile afiliye olarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

YURT DIŞINDAN TALEP YÜKSELDİ

Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Selim Amato: Hastane yönetimi, pandemi süresince özellikle büyüklerimizden evlerinde kalmalarını talep edip, Gazi Evde Sağlık birimi ile hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti vermeye başladı. Özellikle yaşlı hastalar evlerinde tahlillerini yaptırıp, muayene oldular, ilaçlarını yazdırabildiler. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç.

Dr. Necmettin Yakut: Bölgenin tek kalp damar hastanesi olarak bu süreçte büyüme faaliyetlerini sürdürdü. Yeni teknolojileri takip ederek, kalp damarda ileri teknik ve teknolojiler kullandılar. Kapalı yöntem kalp ameliyatı büyük ilgiyle karşılandı. Yurt dışından gelen hastalar bu yöntemi tercih ediyor.

Kalp damar cerrahisi alanında yurt dışından gelen hastaların sayısında ciddi sayıda artış oluyor. Bu anlamda İzmir gelecekte önemli bir sağlık turizmi merkezi olacaktır.