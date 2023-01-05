2023 yılında da önce sağlık

Önce Sağlık diyoruz çünkü ekonomide, sanayide, eğitimde, tarımda hangi alanda başarı bekleniyorsa "önce sağlık" ve sağlıklı bireyler gerekli. Bunun için de ülkemizde sağlık ve sağlık yatırımları en başta geliyor, gelmelidir de. Nedeni sorgulamak bile yanlış. Son pandemi de yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen sağlık çalışanlarını ve sağlık kuruluşlarının var oluşu başta Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere parmak ısırttı.

İLK TERCİH TÜRKİYE

Hiç kuşkusuz ki ülkemizde ister devlet yatırımı, ister özel sektör yatırımı olsun hiç fark etmez kazanan Türkiye olur. Bunun örneklerini son dönemlerde Karadenizde bulunan 710 milyar metreküp değerindeki gaz gösterdi. Gazın parasal değerinin 1 trilyon dolar olduğu açıklandı. Eskişehir'de 694 milyon ton nadir elementin değeri 100 milyar dolar. Bingöl'deki 300 milyon tona yakın demirin değeri 20 milyar dolar. Gabar'da bulunan petrolün değeri 12 milyar dolar. Bunların hepsi çok ama çok değerli. En değerlisi ise son dönemlerde gelişmiş ülkelerin Türkiye'ye akın akın sağlık için gelmeleri. Yukarıdaki yatırımlar ve bulunan yeraltı zenginlikleri çok önemli. Sağlık turizmi daha da önemli. Sağlık turizminde ülkemize gelen her hasta yalnızca hastaneye veya doktora kazandırmıyor. Aynı zamanda konaklama, taşıma, restoranlar daha birçok alanda esnaf gelen bu yabancı hastalardan kazanıyor. Son dönemlerde Amerika'dan bile doğum için hastaların geldiği haberlerini duyar olduk. Çünkü Amerika'da bir doğum maliyeti yaklaşık 10 - 15 bin dolar civarında. Avrupa'da da fiyatlar aşağı yukarı bu civarda. Birkaç yıl öncesine kadar başta Amerika'ya ve çeşitli ülkelere doğum için giden Türk vatandaşlar vardı. Şimdi tersine döndü. Tabii sırf bu alanda değil başta obezite, göz, ağız ve diş sağlığı, estetik, kalp ve beyin ameliyatlarında artık ilk tercih Türkiye.

DÜNYAYA NAM SALDIK

2023 yılı için asla karamsar olmamak gerekiyor. Başta sağlık olmak üzere birçok alanda ülkemiz çığır açmaya devam ediyor. Eğitimli insan sayımız ve üniversitelerimiz her alanda ülkenin dört bir yanında çoğaldı. Beyin gücü tersine döndü. Özelikle sağlıkta hastanelerimiz teknolojide ve hekim becerisinde dünyaya nam salmış durumda. Özel sağlık alanında özelikle de bölgemizde ciddi yatırımlar var. Başta Bayraklı Şehir Hastanesi; 2065 yataklı, Menemen'de yakında faaliyete geçecek olan 500 yataklı Ekol Sağlık Grubuna ait Ekol Sada Hastanesi ve yine Mavişehir Ekol Sağlık Grubu bünyesinde ocak ayı sonunda açmayı planladıkları Kadın Doğum Hastanesi, Bayraklı'da yakında özel bir hastanenin yeni projesi onay bekliyor. İstanbul`dan ünlü bir sağlık kuruluşunun yakında Mavişehir'de devralacağı hastane, yine Balçova ve yarımada da ciddi projeler yatırım için gün sayıyor. Bölgemiz başta sağlık olmak üzere ciddi yatırımlara hazırlanıyor. 2023 yılı ülkemiz ve insanlarımız için önce sağlık olmak üzere hayırlara vesile olur.

TINAZTEPE SAĞLIK GRUBU

Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur, " Tınaztepe Sağlık Grubu Bünyesinde 3 adet sağlık kuruluşumuz Özel Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi ile bilimsel uzmanlıkla sınırlı kalmadan, akla ve kalbe hitap eden insani değerlerle sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Tınaztepe Sağlık Grubu, tıp merkezi ve hastanelerinin yanı sıra engelli ve palyatif bakım merkezi ve güzellik merkezi ile de hizmet sunmaktadır. Açıldığı günden bu yana emin adımlarla büyüyen Tınaztepe Sağlık Grubu, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmeyi hedeflemektedir" diye konuştu. Tınaztepe Hastaneler Grubu'nun sahibi Tapdi Oksijen A.Ş, Piramit Menkul Kıymetler tarafından borsada eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri, 5-6 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur halktan aldığı güçle büyüdü ve bu büyümeyi yine halka arz ile paylaşmayı planlıyor.