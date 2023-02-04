Bugün sizlere İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne önemli katkılarda bulunmuş özellikle kalp damar cerrahisi alanında ilklere imza atmış, her aradığımızda da telefonumuza çıkıp yardımımıza koşan ve hastalarına bir baba şefkati ile yaklaşan Prof. Dr. Ali Gürbüz'den bahsetmek isterim. Dr. Gürbüz 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni, 1987 yılında da yine aynı üniversitenin Kalp Damar Cerrahisi anabilim dalında ihtisasını tamamlayıp, ardından sırasıyla Koşuyolu Kalp Damar Eğitim ve Araştırma Hastanesin'de Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevinde bulundu.

1994 yılında kalp damar cerrahisi anabilim dalında doçent oldu. 1999 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi olarak İzmir'e yerleşti. 2000-2002 arası aynı hastanenin başhekimlik görevine atandığı dönemde kendisini tanıma fırsatı buldum. Başhekimlik görevi süresince en ağır kalp hastalarına gözü kapalı müdahale etmiş ve de başarılı ameliyatları ile, özelliklede o dönemlerde küçük kesi ameliyatlarında ilklerin öncüsü olarak gazete ve televizyonlarda haber olmuştu.

2011 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığına Profesör olarak atandı. Türkiye'de ilk hibrid ameliyathaneyi kuranlardan biri idi. Kalp cerrahisinin her alanı ile ilgilenmekte olup özellikle yeni gelişmekte olan endovaskuler, hibrid girişimler konusunda öncülerden biri idi. Akademik olarak 1500 yakın bilimsel makale ve kongre bildirisi yayınladı.

YILIN DOKTORU

Kalbin ustası Profesör Doktor Ali Gürbüz'ün başarılarını ve kalp ameliyatlarını bu köşede saymakla bitiremeyiz. Yanında yetiştirdiği asistanları da en az Dr. Ali Gürbüz kadar başka başka hastanelerde başarılı kalp ameliyatları yapmaya başladı. Türkiye'de sadece belli başlı hastanelerde gerçekleştirilen kalp nakli merkezini ve ekibini kendi kliniğinde kurdu. "Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü" olmak üzere birçok başarılara imza atan Profesör Doktor Ali Gürbüz geçtiğimiz hafta başarılarla dolu başhekimlik görevini yine aynı hastanenin bir başka kalp profesörü olan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Orhan Gökalp'e devretti.

Kalp Damar Cerrahı Orhan Gökalp hocamız da Ali hocamızın görevini devralırken eminim ki Dr. Ali Gürbüz'ün gözü geride kalmayacak.

Başarılı bir kalp damar cerrahı olan Orhan hocamıza yeni Başhekimlik görevinde bizde başarılar diliyoruz.

ÜNİVERSİTE DE GELİYOR

90`lı yıllarda yollarımız kesişti Dr. Özer Gürbüz ile. Kula, Alsancak ve Karşıyaka üçgeninde muayenehanesi olan kadın doğum uzmanı Doktor Özer Gürbüz o kadar yoğun bir tempo ile çalışırdı ki yerinde bulana aşk olsun. Yıllar geçti Özer Hoca o çalışma temposundan hiç hız kaybetmedi. 90'lı yıllarda yanında 3-5 kişi çalışırdı. Yıl 2023 bine yakın çalışanı ile sağlıktan eğitime çeyrek asırlık çınar yarattı: Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz'ü biraz yakinen tanıyalım.

1988 yılında başladığı ticari hayatına 1998 yılında İzmir'in ilk özel hastanelerinden birisi olan Batı Anadolu Central Hospital ile devam etti. Türkiye'nin en büyük özel mesleki ve teknik eğitim kampüslerinden birini hayata geçirdi. Op. Dr. Özer Gürbüz sağlıktan eğitime BASEK'in kuruluş ve büyüme hikayesini kendi anlatımı ile dinleyelim;

"1988 yılında babamı kaybettikten sonra ticari ilişkilerim başladı.

1990 yılında kadın doğum uzmanı olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yaptım. Daha sonra İzmir'e geri dönerek 1998 yılında İzmir'in ilk özel hastanelerinden birisi olan Batı Anadolu Central Hospital'i hayata geçirdik. Bu yıl 25'inci yılımıza giriyoruz. Daha sonra çeşitli sağlık yatırımlarımız devam etti. Central Medikal'i hayata geçirdik ve ardından görüntüleme merkezimizi kurduk".

Eğitim sisteminde köklü bir değişiklik olmasının ardından rotayı eğitime çevirdiklerini kaydeden Op. Dr. Özer Gürbüz, "Mesleki ve teknik liselerin öneminin arttığı bir dönem de üniversite projemizin öncesinde eğitim zincirini tamamlamak için anaokulundan üniversiteye kadar olan kısmını geçen yıl itibariyle tam teşekküllü olarak tamamladı. Bu eğitim zincirinde ana ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi, bilim ve teknik liseleri dediğimiz liselerle 24 adet mesleki eğitim veren lisemiz mevcut. Mesleki eğitim alanında Türkiye'nin en büyük özel kuruluşlarından birisiyiz. Amacımız Türkiye'nin geleceğine ara eleman yetiştirmek ve onların daha sonra üniversiteye giderek eğitimlerin tamamlanmasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda eğitime ve sağlığa yaptığımız yatırımlarımızla BASEK'in temellerini attık" dedi.

Batı Anadolu Üniversitesi'nde sona gelindiğini belirten Op. Dr. Gürbüz, "Üniversitemizin de faaliyete geçmesinin ardından anaokulundan üniversiteye kesintisiz eğitimi tamamlamış olacağız. İnanıyorum ki yakın bir zamanda üniversitemizin açıldığı müjdesini halkımıza vereceğiz" dedi. Kazandıklarını yine bu ülkede yatırıma dönüştüren siz ve sizin gibi yatırımcılara ülkenin ihtiyacı var. Yolun açık, başarılarınız daim olsun Op. Dr. Özer Gürbüz.