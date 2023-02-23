Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Bağırsakların çalışması vücudun metabolik hareketini kolaylaştırır. Ancak zamanla tüketilen besinler alışkanlıklar tuvalete bile çıkmayı zorlaştırarak kabızlığa yol açar.
Bağırsakların çalışması vücudun metabolik hareketini kolaylaştırır. Ancak zamanla tüketilen besinler alışkanlıklar tuvalete bile çıkmayı zorlaştırarak kabızlığa yol açar.
Bunun yaşanmaması için müshil etkili çaylar tüketilmeli. Uzmanlar müshil olarak en etkili çaylardan birinin şahtere otu olduğunu söylüyor.
Halk arasında karaciğer otu ya da sarılık otu olarak da bilinen mucizevi şahtere otu alternatif tıpın göz bebeklerinden birisi haline geldi.
DOĞAL MÜSHİL OLAN ŞAHTERE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?
Yıllık bitki olan şahtere otu, kekik ve biberiye ailesine aittir. Pembe ve mor renkleri olan şahterenin kurutulmuş hali tüketilmeli.
Çok güçlü bir müshil görevi görür. Uzun süredir tuvalete çıkmayanlar haftada bir bardak şahtere otundan tüketebilir.
Kabızlığı önlediği gibi idrar söktürücü görevi de görür. Kronik kabızlık için alternatif tıp uzmanlarının şiddetle tavsiye ettiği en sağlıklı doğal ilaçtır.
Egzama tedavisinde şahtere otu kekik ile birlikte demlenerek kullanılabilir. Balla tatlandırılıp soğuduktan sonra içildiğinde düzenli kullanımda tedavi edici etkisi görülür.
Savaşlarda ya da köylerde şahtere otu, uyuz hastalığının tedavisinde de kullanılmıştır. Cilt derisine sürülen şahtere otu, ciltte meydana gelen bu iltihaplanmayı yatıştırır.
Karaciğer tıkanıklığında şahtere otu ile birlikte demlenen ayrık otuna yine bal konulup tatlandırıldıktan sonra soğuk olarak tüketilebilir.
Hasar almış karaciğer ve safra kesesinin temizleyerek eski işlevselliğini kazanmasını sağlar. Şahtere otunun içinde yüksek oranda anti-oksidan ve anti-bakteriyel mineraller vardır.
Gözdeki çapaklanma probleminde şahtere otundan demlenen çay ile göze pansuman yapılır. Bu esnada otun iyice süzülmesi gerekmektedir.
Yüzyıllardır tüketilen şahtere otu, bağırsaklardaki hareketlenmeyi artırır. Bu yüzden uzmanlar haftada bir bardak bu çaydan tüketilmesini tavsiye eder.