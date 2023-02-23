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Haberler Sağlık Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Vücudun metabolik dengesini bozan kabızlık ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kabızlığı çözmek ve günlük yaşantınıza devam etmek için müshil etkili doğal çaylar tüketebilirsiniz. Uzmanlarca bu sorun için en çok önerilen çaylardan biri de şahtere otu çayıdır. Peki Şahtere çayının faydaları nelerdir? Müshil etkili şahtere çayı nasıl tüketilmelidir?

23.02.2023, 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 09:42

Bağırsakların çalışması vücudun metabolik hareketini kolaylaştırır. Ancak zamanla tüketilen besinler alışkanlıklar tuvalete bile çıkmayı zorlaştırarak kabızlığa yol açar.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Bunun yaşanmaması için müshil etkili çaylar tüketilmeli. Uzmanlar müshil olarak en etkili çaylardan birinin şahtere otu olduğunu söylüyor.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Halk arasında karaciğer otu ya da sarılık otu olarak da bilinen mucizevi şahtere otu alternatif tıpın göz bebeklerinden birisi haline geldi.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

DOĞAL MÜSHİL OLAN ŞAHTERE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Yıllık bitki olan şahtere otu, kekik ve biberiye ailesine aittir. Pembe ve mor renkleri olan şahterenin kurutulmuş hali tüketilmeli.

Çok güçlü bir müshil görevi görür. Uzun süredir tuvalete çıkmayanlar haftada bir bardak şahtere otundan tüketebilir.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Kabızlığı önlediği gibi idrar söktürücü görevi de görür. Kronik kabızlık için alternatif tıp uzmanlarının şiddetle tavsiye ettiği en sağlıklı doğal ilaçtır.

Egzama tedavisinde şahtere otu kekik ile birlikte demlenerek kullanılabilir. Balla tatlandırılıp soğuduktan sonra içildiğinde düzenli kullanımda tedavi edici etkisi görülür.


Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Savaşlarda ya da köylerde şahtere otu, uyuz hastalığının tedavisinde de kullanılmıştır. Cilt derisine sürülen şahtere otu, ciltte meydana gelen bu iltihaplanmayı yatıştırır.

Karaciğer tıkanıklığında şahtere otu ile birlikte demlenen ayrık otuna yine bal konulup tatlandırıldıktan sonra soğuk olarak tüketilebilir.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Hasar almış karaciğer ve safra kesesinin temizleyerek eski işlevselliğini kazanmasını sağlar. Şahtere otunun içinde yüksek oranda anti-oksidan ve anti-bakteriyel mineraller vardır.

Gözdeki çapaklanma probleminde şahtere otundan demlenen çay ile göze pansuman yapılır. Bu esnada otun iyice süzülmesi gerekmektedir.

Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? O zaman bu çay tam size göre

Yüzyıllardır tüketilen şahtere otu, bağırsaklardaki hareketlenmeyi artırır. Bu yüzden uzmanlar haftada bir bardak bu çaydan tüketilmesini tavsiye eder.

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