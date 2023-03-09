Huzur arıyoruz huzur

Bir yanda depremler, bir yanda siyaset, çalkantılı bir düzen ve günler yaşıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hadi biraz dolaşıp kafa dağıtalım desen çarşı pazar evlere şenlik. Bırakın alışveriş yapmayı fiyatlara bile bakmayın. Var olan azıcık moraliniz bile çarşı pazarda kaybolur. Deprem psikolojisi ve üzüntüsü ve de son günlerdeki siyasi çalkantılar insanı ister istemez bir çok şeyden kopardı. Kolay değil özelliklede depremde kaybettiğimiz 46 bin canımızı, işimiz gereği sürekli doktorlarla görüştüğümüz için son yaşanan olaylar da üst üste gelince hadi bir de psikiyatri doktorlarıyla görüş alış verişinde bulunayım dedim. Ne mümkün. Bu aralar psikiyatri ve de psikologlar full çekiyor. Bırakın görüş almayı hasta randevusu bile bir iki ay sonrasına alabilirsiniz. Biz bile görüş almak için doktor bulamıyorsak vay toplumun haline. Eee çözüm yine bende dedim. Kendi kendime şu kararı aldım. Akşamları evde televizyon seyretmeyeceğim. Özelliklede televizyondan uzak durayım. Çünkü gerçekten her şey çığırından çıkmış gibi. Siyasi söylemler ve çeşitli yorumlar kafamızı allak bullak ediyor. Dizi desen seyredilecek dizi kalmadı zaten. Depremden dolayı film ve dizileri es geçiyoruz. Eee hadi şöyle bir çarşı pazar diyorsun. Hay Allah çıkmaz olsaydım iki parça bir alışverişe verilen para iyice morallerimizi bozuyor. Hadi şöyle bir açık hava yürüyüşü yapalım eş dost muhabbeti desen herkesin omuzları düşük, suratları asık, selam versen küfür gibi geliyor. İyisi mi selamsız sabahsız geç. Yahu ne olacak bu halimiz. Birileri zamanı geri mi alsa acaba. Şöyle 80`li, 90`lı yıllara mı gitsek. İnanın o yılları arar olduk. Neyse biz yine sağlığa konumuza dönelim. Bu hafta sizlere özelliklede üst solunum konusunda değerli bir hocamızın öneri ve görüşlerini aktarmak istiyorum. Çocuklarda bademcik ve geniz eti ameliyatlarında başarılı çalışmaları ile bilinen KBB Uzmanı Cem Karas.

YAŞAM KONFORUNU ARTIRIYOR

KBB Uzmanı Cem Karas yapılan tetkikler sonucunda bademcik ve geniz eti problemi olan çocuklara uygulanan cerrahiler sonrasında çocukların yaşam kalitesi ve konforunun arttığını, pandeminin etkilerinin, maske kullanımının ve hijyen kurallarına dikkatimizin azalmasıyla özellikle bu sene içerisinde sonbahar ve kış döneminde çocuklarda geniz eti, bademcik problemleri çok sık karşımıza çıkmaya başladığını söylüyor. Op. Dr. Cem Karas "Özellikle okul çağı çocuklarında çok fazla üst solunum enfeksiyonları, geniz eti şişmesi ve sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları sorunlarıyla karşılaşmaya başladık. Özellikle iki üç yaşından sonra 9- 10 yaşına kadar olan çocukluk döneminde bu problemleri fazla görüyoruz, Geniz eti genelde ağız, gibi şikâyetlerle ve sık enfeksiyonlarla kendini belli eden bir hastalık. Geniz eti büyümesi, geniz eti iltihaplanması, kronik bademcik enfeksiyonları da özellikle çocukluk çağında görmüş olduğumuz genelde bademciklerin çok iri olması, çok büyümesi ve sık tekrar eden enfeksiyonlarla karakterize bir durum. Eğer bir çocuk horluyorsa, sık enfeksiyon geçiriyorsa, burnu sürekli tıkalıysa, sık öksürüyorsa ve öksürük atakları geçiriyorsa bir KBB uzmanına muayene olunmalı ve sorunların nedenleri ortaya konmalı. Genelde İzmir ve çevresinde Ege bölgesinde yaşayan Akdeniz iklimin hakim olduğu çocuklarda büyük derecede reaktif hava yolu dediğimiz alerjik bir durum söz konusudur. Ama geniz etinin şişmesi de ilave olur" diye konuştu.

BADEMCİK ENFEKSİYONLARI

Bademcik enfeksiyonları hakkında bilgiler veren Op. Dr. Cem Karas, "Eğer çok sık tekrar eden yani yılda beşten fazla ateşli boğaz enfeksiyonu geçiriyorsa ya da bademcikler üç dört kat büyükse, öpücük bademcik dediğimiz bademcik yapısına sahipse, o zaman da bademciklerin alınması gerekebilir. Geniz eti ve bademcik problemleri ayrıca kulakta sıvı birikmesine neden olabilir. Dolayısıyla eğer çocuğun kulağında ciddi bir sıvı birikmesi varsa geniz eti ve bademcik sorunları çözmek çok daha önemlidir" dedi. Operasyon öncesi çocuklara ameliyathaneye daha rahat giriş yapabilmeleri için hafif bir sedasyon uyguladıklarını belirten Op. Dr. Cem Karas, " Böylece çocuklar ameliyathaneye girdiklerini hatırlamıyorlar ve ameliyathaneye aldıktan sonra ameliyathane ortamında kanlarını alıp tetkiklerini yapıp hızlı bir şekilde cerrahiye başlıyoruz. Thermal Welding adı verilen yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntem çocukların daha az ağır çekmesine ameliyatın onforlu geçmesini sağlıyor. Çocuklar daha sorunsuz ameliyatlar geçiriyorlar. Yaklaşık 5 10 dakikalık operasyon ve sonrasında daha az ağrılı bir süreç geçiriyorlar. İyileşme süreci geniz etinde bir iki gün içerisinde çocuk normal hayatına dönüyor, hiçbir şey olmamış gibi yaşantısına devam ediyor. Bademcik ameliyatından sonraki süreç biraz daha uzun sürüyor. Yaklaşık 56 günlük nekahat dönemi var. 56 gün boyunca çocuğun yumuşak gıdalarla beslenmesi gerekiyor" dedi.