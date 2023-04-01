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Haberler Sağlık En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında tıbbi anlamda kullanılan, en köklü antioksidanlı yağ olan aspir yağının son zamanlarda popüleritesi arttı. İçeriğinde K vitamini bile bulunan aspir yağının faydaları nelerdir? İşte köklü antioksidanlı aspir yağının faydaları...

01.04.2023, 09:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 09:56

Asya toplulukları tarafından neredeyse milatan önce keşfedilen aspir otundan çıkartılan yağ bin bir derde devadır. İçeriğinde B vitamin komleksi yüksek olan aspir yağı, ayrıca omega-3 yağ asitlerini barındırır. Aspir yağında olmayan vitamin yoktur.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Özellikle doğada nadir buluna K vitamini bile var. Bu yüzden günümüzde ilaç sanayinde kullanılır. Ancak eski yıllarda alternatif tıbbın göz bebeğiydi. Hastalıkların ilacı olan aspir yağı az miktarda yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi suyla seyreltilip içilirdi.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLI ASPİR YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Aspir yağı, kandaki kolesterol seviyesini dengeler.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Vücudu enfeksiyonlu hücrelere karşı korur.

Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Vücutta kanserli olmaya meyilli olan hücreleri devre dışı bırakarak tümör oluşumunu engeller.

Tüketimi boğazı temizler akciğerleri yeniler.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Şeker seviyesini dengeleyerek diyabet hastalarına fayda sağlar.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

E vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirerek dökülmenin önüne geçer.

Kemik ağrılarını dindirir.

En köklü antioksidanlı yağın gücü! Faydalarına şaşıracaksınız

Doğurganlığı etkileyerek erkeklerde güçlü sperm sayısını sağlar.

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